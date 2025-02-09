Executive Mommy｜「窮人」提升理財技巧累積財富　理財專家揭有錢人2大儲錢方法

▲ 日本一名理財專家揭開有錢人2大儲錢方法！

【Executive Mommy/置富之道/理財/儲蓄/儲錢方法】好多人問我，點樣可以一眼分辨別人是有錢人，或窮人？甚至學習有錢人，將自己理財技巧「升呢」，有效累積財富？最近Mommy見到有一名日本理財專家兼銀行前員工分享，通常客戶有2個小習慣，一眼就能分辨對方是屬於哪一種人，認為大家可以參考一下改善理財方式！

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儲錢方法｜有錢人愛逗留銀行查問

日本的理財規劃師兼銀行前員工飯田道子總結和分析其累積服務客戶的經驗，於日本媒體AllAbout網站上指出，現在大家都毋須前往銀行，即能進行多種交易，相對需要前往銀行的次數大幅減少。即使大家去銀行，通常都火速處理好事情，便馬上離開。

相反，擁有較多存款的「有錢人」會抓緊逗留銀行的「特殊機會」，會較普通人逗留較長的時間，細看銀行新引進的各種機器、查看各種資訊和主動查詢任何有關錢的問題。

儲錢方法｜有錢人愛留意資金流向

「有錢人」對錢擁有一種積極的態度，十分留意自己資金的流向，每一項收入和支出都會認真記錄下來，並不是如普通人般單單留意自己的餘額，手頭上還剩多少錢，他們會關心自己所有金錢的匯款紀錄，即時留意有延遲的款項或多扣的金錢。

由於「有錢人」不斷查看自己資金的流向，看得多自然便會有更多存錢的意識，從而增加「儲蓄」的動力!

如果你計劃成為「有錢人」，那便要從關注自己金錢的流動為起點啦！

置富之道｜研究揭有錢人每日必做4件事

▲ 致富之道｜想成為有錢人有公式可跟 5年研究揭有錢人每日做呢4件事

成功一定要靠父幹？商界上除了有富二代外，也有靠個人努力白手起家的富豪，普通人如何才能晉身成為百萬富翁呢？美國作家托馬斯·科里（Thomas C. Corley）花5年時間，研究233位自力更生的百萬美元富翁以及128位窮人的日常習慣，發現一個人的日常習慣會透露出這個人在生活中能否獲得成功，並著作成《富有的習慣》一書，他系統地分析富人和貧窮人的習慣，並提供改變和培養習慣的有效途徑。

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延伸閱讀：致富之道｜想成為有錢人有公式可跟 5年研究揭有錢人每日做呢4件事

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