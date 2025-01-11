親子好去處｜全港最大型恐龍展登陸K11 Skies　830件化石必睇黔魚龍+親手摸龍骨

▲ 全港最大型恐龍展將於1月12日登陸K11 Skies。

【親子好去處/恐龍展覽】喜歡恐龍的小朋友注意！全港最大型恐龍化石展覽「恐龍時代——恐龍古垂物化石科普展」，將於1月12日登陸機場K11 Skies，場內分為6大區域，展示翼龍、肉食性及草食性恐龍等，也有多個互動體驗區，讓小朋友從小認識恐龍！

▲ 全港最大恐龍展覽｜「恐龍時代——恐龍古垂物化石科普展」分為6大區域，共830件的恐龍化石。（TOPick記者攝）

全港最大恐龍展覽｜830件真實恐龍化石

由1月12日至4月15日，全港最大型恐龍化石科普展「恐龍時代——恐龍古垂物化石科普展」將在香港國際機場K11 Skies展出，場內分為6大區域，包括「密林龍部落」、「沼澤馬戲團」、「翼裝俱樂部」、「有氧深潛者」、「獵食競技場」，以及「巨龍陰影下」，共展出830件恐龍生物化石。

所有化石皆為真實化石，其中的必看焦點有最古老恐龍之一的埃雷拉龍、「中國第一龍」之稱的許氏祿豐龍，更有妖精翼龍及生活在海洋的滄龍屬頭骨，小朋友可以一次過認識不同時代生活在海、陸、空的恐龍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

除此之外，場內還有天演枝明龍後肢，天演枝明龍是迄今裝架最大的植食性恐龍，完整長達39.8米，其後肢則有2.2米，大家可以站在展品前，感受恐龍的巨大！過往大多的展覽只可觀賞不能觸碰，不過今次展覽則可以讓大家觸摸恐龍股骨，非常難得！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了恐龍化石外，展覽設有多個海洋古生物化石，其中包括極為少見的完整海百合化石及黔魚龍化石。海百合是古老的無脊椎棘皮動物，會隨海水擺動，所以較難保留到完整的海百合化石，因此很值得一看！

全港最大恐龍展覽｜多個互動遊戲及打卡位

展覽中設有多個互動體驗區，其中一個設於翼龍化石區域，只要將望遠鏡對準畫面上的翼龍，便會有翼龍的介紹。而另一互動遊戲「沼澤馬戲團」，可以選擇一隻喜歡的恐龍，發揮創意為恐龍畫上花紋、填色，完成後作品會出現在旁邊的屏幕上。走出展示區，旁邊設有VR體驗「星際龍裔的使命之旅」，讓小朋友以沉浸式的體驗，認識恐龍！

場內也有數個打卡位，在入口處的3米高巨型恐龍頭是必影焦點，而另一打卡點，小朋友可以與小恐龍合照，也可以走進恐龍蛋，一齊扮恐龍！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

全港最大恐龍展覽｜完成3步驟免費送飛

展覽舉行免費送飛活動，只要完成指定步驟便有機會獲免費門票，入場睇恐龍！

1. 追蹤「恐龍時代」官方instagram。

2. 在「尋龍啓事」的帖文中留言提供尋龍線索（例如想看哪種恐龍？影片中恐龍的名字是甚麼？）

3. 將留言截圖及參與活動的instagram名稱私信官方帳號

「恐龍時代——恐龍古垂物化石科普展」

日期：1月12日至4月15日

時間：10:00-20:00

地址：香港國際機場航天城 11 SKIES 中庭「繁星匯」

門票價格：

門票種類 價錢（星期一至日） 標準票 $179 $199（公眾假期） 優惠票

（學生、60 歲以上長者、殘障人士） $89 親子一大一小（雙人門票） $259 兩大一小（三人家庭門票） $429 四人套票（成人小孩自由組合） $589

更多親子好去處報道：

1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處 免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐



消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華 充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲



親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航 6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】