資優教育︱「校長提名」名額優化資優學苑引入視藝人才促進STEAM發展

▲ 領袖訓練營。

【資優教育/資優學苑】為了讓人才庫能進一步配合21世紀的發展，香港資優教育學苑（資優學苑）繼續完善招收資優生的渠道，在2024/25年度「校長提名」名額上新增「視覺藝術範疇」名額，賦權每間中小學校的校長提名一位10歲至18歲具有視藝才華的學生。

連同現行給予中二至中四具領導才能學生的「領導才能範疇」名額，在新安排下，每間中學的校長共可使用「校長提名」名額提名兩位學生，而小學校長則可提名一位適齡學生。經由此途徑提名的學生將可以豁免參加甄選課程，直接向學苑提交個人檔案進行評審。本年度校長提名的程序已經展開，報名的截止日期為2025年1月24日正午12時。

藝術與STEM相輔相成

銜接全球科技發展趨勢，教育方針已由STEM發展為STEAM，在科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics）之上融入藝術（Arts）元素。「藝術」與STEM的結合，使科學槪念得以透過藝術手法展現，而科技的應用亦提升了藝科創作的可能性。為此，資優學苑透過增設「校長提名」視藝範疇名額，進一步吸納具有藝術才華的資優生，促進不同才華的資優生進行跨學科交流，滋潤資優生的生活體驗並擴展視野，推動他們在智慧及文化方面的成長。

為配合STEAM教育的發展，資優學苑近年擴充藝術課程，包括傳統藝術如粵劇、音樂劇，以及結合3D技術及人工智能的設計課程，在2024/25學年中，更增添了創意媒體課程、繪本及3D動畫創作，以至茶藝和音樂鑑賞課程等。

培育未來領袖

自2022/23學年起，資優學苑首次推出「校長提名」領導才能範疇名額，讓各中學的校長提名一位中二至中四、具有領導潛能的同學，直接進入學苑的評審程序。至今已有超過200位資優生透過這渠道加入學苑，他們除可修讀多元化的資優增潤課程外，更可參加特別設計的「領袖才能培訓課程」，接受全面而系統化的栽培，進一步提升領導能力，冀望能夠在學校和社區發揮領導潛能，成就貢獻社會的未來領袖。

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「領袖才能培訓課程」包含三大元素：領袖才能知識、價值觀教育和實戰技巧；涵蓋五大範疇：慎思明辨、解難能力、人際溝通技巧、團隊合作及組織能力，以及公民責任及社會服務。課程設有超過10項核心課程和多項選修課程。學員在一個學年內達到指定要求，可獲金獎、銀獎及銅獎，以茲鼓勵。

2024/2025「校長提名」計劃自即日起至2025年1月24日正午12時接受報名，有興趣的中小學校長請密切留意資優學苑網站。 領導才能範疇 ・對象： 中二至中四具卓越領導力的學生 視覺藝術範疇 ・對象： 10至18歲具視覺藝術才華的中、小學學生

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