KK園區｜警方：騙案死灰復燃　警惕「高薪厚職」、「請代購」等陷阱

▲ 警方提醒切勿輕易相信網上「高薪厚職」、請人代購的招聘訊息或留言。（資料圖片）

【王星 / 人口販賣 /詐騙】內地藝人王星被騙到緬甸，陳奕迅亦因顧及歌迷而取消泰國演唱會，東南亞騙案備受關注。警方提醒切勿輕信海外招聘廣告，或招人旅遊、代購等消息。

陳奕迅2月22日在泰國曼谷開演唱會，但因擔心歌迷前往泰國的安全問題而決定取消。

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會 大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題

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警務處亦在社交媒體表示，海外求職騙案有死灰復燃的跡象，有市民懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮並強逼從事非法工作。

警方提醒，切勿輕易相信網上招聘廣告或留言，尤其要警惕標榜「高薪厚職」、「無需學歷或工作經驗」、「包機票食宿」的工作機會。警方指，詐騙集團利用年輕人想往外闖的心態，以旅遊和請人代購等藉口，誘騙青年到東南亞再禁錮。

▲ 警方提醒切勿輕易相信網上「高薪厚職」、請人代購的招聘訊息或留言。（香港警察Facebook）

保安局回覆TOPick查詢指，保安局已於外遊警示制度網頁的「其他資訊」中加入提防海外工作騙案的資訊，呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。為加強宣傳，保安局及執法部門亦已透過社交平台呼籲市民留意相關情況。

如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱綫（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱綫或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868微信求助熱綫或1868WhatsApp求助熱綫，或提交網上求助表格求助。此外，香港居民前往外地旅遊前，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑向他們發放實用資料。

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