  • 15°C
香港時間：2025110日 (五) 21:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KK園區｜警方：騙案死灰復燃　警惕「高薪厚職」、「請代購」等陷阱

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

警方提醒切勿輕易相信網上「高薪厚職」、請人代購的招聘訊息或留言。（資料圖片）

【王星 / 人口販賣 /詐騙】內地藝人王星被騙到緬甸，陳奕迅亦因顧及歌迷而取消泰國演唱會，東南亞騙案備受關注。警方提醒切勿輕信海外招聘廣告，或招人旅遊、代購等消息。

陳奕迅2月22日在泰國曼谷開演唱會，但因擔心歌迷前往泰國的安全問題而決定取消。

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題

點擊圖片放大
+3
+2

警務處亦在社交媒體表示，海外求職騙案有死灰復燃的跡象，有市民懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮並強逼從事非法工作。

警方提醒，切勿輕易相信網上招聘廣告或留言，尤其要警惕標榜「高薪厚職」、「無需學歷或工作經驗」、「包機票食宿」的工作機會。警方指，詐騙集團利用年輕人想往外闖的心態，以旅遊和請人代購等藉口，誘騙青年到東南亞再禁錮。

警方提醒切勿輕易相信網上「高薪厚職」、請人代購的招聘訊息或留言。（香港警察Facebook）

保安局回覆TOPick查詢指，保安局已於外遊警示制度網頁的「其他資訊」中加入提防海外工作騙案的資訊，呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。為加強宣傳，保安局及執法部門亦已透過社交平台呼籲市民留意相關情況。

如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱綫（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱綫或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868微信求助熱綫或1868WhatsApp求助熱綫，或提交網上求助表格求助。此外，香港居民前往外地旅遊前，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑向他們發放實用資料。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
名牌手袋｜林至昭分享近期至愛名牌手袋　Hermès Kelly超吸睛Goyard Tote Bag夠輕身

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

KK園區丨去年求助港人一半未歸來　保安局：人身自由報稱受限制
18:13 2025/01/08
KK園區丨去年求助港人一半未歸來　保安局：人身自由報稱受限制
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
今日 17:37
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
14:44 2025/01/08
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
16:43 2025/01/09
王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光
20:15 2025/01/09
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光

你可能感興趣

KK園區丨去年求助港人一半未歸來　保安局：人身自由報稱受限制
18:13 2025/01/08
KK園區丨去年求助港人一半未歸來　保安局：人身自由報稱受限制
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
今日 17:37
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
14:44 2025/01/08
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
罪案 警務處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光
王星獲救｜疑綁架王星詐騙公司廣東籍老闆被抓　招募赴泰黑手「顏十六」身份曝光