KK園區｜王星事件惹赴泰旅遊安全疑慮　本地旅行社：暫沒人退團

▲ 王星事件惹赴泰旅遊安全疑慮。（資料圖片）

內地男演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境疑被「賣豬仔」，令外界對赴泰旅遊產生安全疑慮，原定2月22日在曼谷舉行的陳奕迅演唱會亦宣布取消。有本地旅行社指暫沒人退出泰國團，但籲港人在當地勿單獨外出。

▲ 陳奕迅取消泰國曼谷演唱會（資料圖片）

31歲的王星上周五（3日）由上海飛抵泰國曼谷「拍戲」，但到達邊境湄索縣後失聯，疑被拐至緬甸妙瓦底的詐騙園區。其女友在微博發帖求助，迅速引起社會關注，並促使中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館，及泰國警方介入調查。至本周二（7日），王星成功獲救，但已被剃頭，今晚乘客機回國。

雖然泰國國家警察總長稱，案件幕後黑手是中國團夥，無泰國人涉案，但內地仍傳出有大量民眾因擔心人身安全，申請退出泰國旅行團。至於香港赴泰旅行團，縱橫遊常務董事袁振寧向TOPick指，暫未受影響，沒有客人要求退出。

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姚柏良：提高警覺 勿獨自外出

身兼香港中國旅行社副董事長的旅遊界立法會議員姚柏良亦稱，暫未有退團情況，料因「跟團安心啲」，加上泰國一直為港人熱門旅遊目的地，市民對當地較熟悉。惟姚仍提醒赴泰港人提高警覺，勿獨自外出。

「泰國通」胡慧沖就說泰國市面一切正常，仍有很多各地旅客到訪，但有聽聞港人表示擔心，建議留意港府公布。

目前泰國外遊警示級別為黃色—有威脅迹象。計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，並避開人群聚集的地方。

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記者︰梁薾心