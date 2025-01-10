工商界交流會｜李家超冀工商界三方向發揮力量　包括積極在內地創新創業

▲ 李家超今日出席大灣區（深圳）工商界交流會2025。(李家超fb圖片)

行政長官李家超今日在深圳建議工商界從三個重要方向發揮力量，積極在內地創新創業，貢獻國家；全力發揮海內外網絡，回饋香港；不斷煥發創新精神，改革求變。

李家超今日出席由香港工業總會和粵港相關機構聯合舉辦的大灣區（深圳）工商界交流會2025。他致辭建議工商界從三個重要方向發揮力量，第一，積極在內地創新創業，貢獻國家。他提到，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議的新一份修訂協議，將在三月一日實施。他鼓勵香港以至全球企業，善用CEPA的全新優惠待遇，開拓內地市場源源不絕的機遇，服務國家把資金和人才「引進來」、企業發展「走出去」。



第二，全力發揮海內外網絡，回饋香港。李家超說，香港企業家長袖善舞，在內地和國際的經貿網絡寬廣，期望各位企業家繼續充分發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，助力香港更好融入國家發展大局的同時，鞏固香港的國際聯繫，更好貢獻香港在國家對外開放中發揮積極作用。



第三，不斷煥發創新精神，改革求變。李家超指，世界百年未有之大變局正加速演進，新一輪科技革命和產業變革迅速發展，香港企業家和工商專業人才素來有善拼敢贏的傳統，

我期待各位都要主動應變、求變，深刻把握國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放的機遇，推動產業升級轉型，實現高質量發展。

▲ 李家超今日出席大灣區（深圳）工商界交流會2025。(李家超fb圖片)

孫東：河套香港園區是政策創新的最佳實驗場 積極向國家爭取專屬政策

創新科技及工業局局長孫東致辭分享三點關於香港如何善用自身優勢貢獻大灣區及國家的新質生產力發展，同時抓緊創科發展黃金機遇。第一，充分發揮自身的企業家優勢，加強工商界的參與；積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略；加快河套香港園區的建設，推動河套合作區的高質量發展。

孫東指，

河套香港園區將成為國內、境外的突出地區，是政策創新的最佳實驗場。我們會從人流、物流、資金流和數據流四個方面著手，積極向國家爭取專屬政策，支持園區的發展、支持合作區發展成為國際上，具影響力的世界級科技創新樞紐。

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