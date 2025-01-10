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回流醫病｜倡公立醫院設分層收費　林哲玄︰不可影響前綫醫護工作

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 14 分鐘前

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醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片）

「回流醫病」近日再成為社會討論焦點，醫療衞生界立法會議員林哲玄認為不擁有香港永久居民身份人士的居港權，可以按實際居港情況設定有效條件，醫管局亦可就此制定分層收費，身份證失效人士使用公共醫療服務就需要繳付非符合資格人士的費用。

民建聯立法會議員梁熙日前在立法會上提出口頭質詢，稱留意到一些已移居海外人士「回流醫病」，並形容這是「食窮我們特區政府」，問當局可否「刀口向外」，令每一分一毫的公帑都用在香港市民身上。醫衞局則明言暫無意設限，因難定義「外人」，醫療服務有急切性，若要求市民求診前先答過去一年在香港住了多久，將影響全港750萬市民求醫，亦為醫護帶來壓力。雙方各有支持者。

林哲玄今日在社交平台發文稱，旅居海外求學、研究或工作的港人以及他們的家庭只要認同自身的港人身份，不選擇入籍他國，仍是香港大家庭的一分子。「我自己也有不少朋友長期在海外教學和進行科研，成就突出，為人類健康作出重要貢獻，時亦回港講學。我個人十分歡迎他們回流生活和貢獻社會。」

但他認為，旅居他鄉的港人也有放棄中國國籍或港人身份入籍他國的，他們自然不再擁有香港永久居民身份證，「身份證失效人士使用公共醫療服務就需要繳付非符合資格人士的費用，這是比較合理的安排。當然，這是政府政策，不可影響前綫醫護工作。」

在操作方面，林哲玄認為醫護人員只認身份證明文件，不應該要他們浪費治療病人的寶貴時間。公立醫院的文職人員可以輔助，但也應限於以醫院數碼系統確認身份證明文件有效與否。

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責任編輯：戴朗希

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