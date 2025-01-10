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非洲豬瘟｜元朗豬場樣本檢出非洲豬瘟病毒　漁護署正安排銷毀場內豬隻

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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漁護署在元朗一持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。（資料圖片）

漁護署今日（10日）在元朗一持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。

漁護署今從元朗黃泥墩一持牌豬場所，抽取11個豬隻樣本，檢驗後發現至少3個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，且為謹慎起見，正安排銷毀場內豬隻。

漁護署亦已就相關個案，即時通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。另正安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並會為豬隻採樣，作非洲豬瘟病毒檢測，且已暫時禁止該等豬場運出豬隻，直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署指暫無收到豬隻有異常情況的報告，但會繼續密切監察，以及早發現豬隻異常情況和其他豬場是否受到感染，同時會加強監察涉事豬場附近區域的野豬活動情況。

漁護署發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，故不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

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