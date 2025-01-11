流感｜盧寵茂指流感季已現首宗兒童嚴重個案　籲學校安排到校接種流感疫苗服務

▲ 醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片）

衛生署早前公開公開拒絕為學生安排到校接種疫苗的學校名單，引教育界關注【詳情即看：下一頁】。醫務衞生局局長盧寵茂今（11日）在電台節目中表示，流感季節剛開始，已經有首宗兒童嚴重個案，一名4歲兒童感染流感及肺炎鏈球菌，要留醫深切治療部，其沒有打針，學校也沒有提供疫苗接種服務。

盧寵茂認為，學校有責任提供健康教育，指已有9成的幼稚園及中小學已參加流感疫苗學校外展計劃，但仍有部分學校，即使衞生署已多次催促和直接聯絡也拒絕安排。他稱，理解學校會有不同解釋，但教育界和醫療界一致的目標是保護小朋友，不應該存在矛盾，又形容上述個案是敲響警鐘，強調面對流感挑戰，各界應該齊心面對，不應該計較困難，相信即使有很多問題，也有很多解決方法。

另外，衞生署牙科街症名額仍然供不應求。盧寵茂稱，未來會推出更多預防性牙科服務，除現有的學童牙科保健計劃，下一階段會涵蓋學前兒童，並推出中學生牙科共同治理計劃，為學生檢查和洗牙，希望養成他們保護牙齒習慣，亦冀服務量大，可令收費維持合理水平。

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