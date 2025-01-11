  • 14°C
香港時間：2025111日 (六) 11:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感｜盧寵茂指流感季已現首宗兒童嚴重個案　籲學校安排到校接種流感疫苗服務

社會

發布時間： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片）

衛生署早前公開公開拒絕為學生安排到校接種疫苗的學校名單，引教育界關注【詳情即看：下一頁】。醫務衞生局局長盧寵茂今（11日）在電台節目中表示，流感季節剛開始，已經有首宗兒童嚴重個案，一名4歲兒童感染流感及肺炎鏈球菌，要留醫深切治療部，其沒有打針，學校也沒有提供疫苗接種服務。

盧寵茂認為，學校有責任提供健康教育，指已有9成的幼稚園及中小學已參加流感疫苗學校外展計劃，但仍有部分學校，即使衞生署已多次催促和直接聯絡也拒絕安排。他稱，理解學校會有不同解釋，但教育界和醫療界一致的目標是保護小朋友，不應該存在矛盾，又形容上述個案是敲響警鐘，強調面對流感挑戰，各界應該齊心面對，不應該計較困難，相信即使有很多問題，也有很多解決方法。

另外，衞生署牙科街症名額仍然供不應求。盧寵茂稱，未來會推出更多預防性牙科服務，除現有的學童牙科保健計劃，下一階段會涵蓋學前兒童，並推出中學生牙科共同治理計劃，為學生檢查和洗牙，希望養成他們保護牙齒習慣，亦冀服務量大，可令收費維持合理水平。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

個人衛生｜情侶遊日驚揭女友一套內衣褲着足6日　潔癖男友聽「解釋」極崩潰
個人衛生｜情侶遊日驚揭女友一套內衣褲着足6日　潔癖男友聽「解釋」極崩潰
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
Q熱｜內地現傳染病「Q熱」　患者肺白大幅發炎病變惹新冠2.0恐慌醫生：高燒可持續逾15天
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
急症室最長等候時間（01月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月11日 時間04:05）