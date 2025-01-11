流感｜4歲童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌　情況嚴重留醫深切治療部

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衞生署衞生防護中心今（11日）公布，一名未接種流感疫苗的4歲幼童，同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌，目前情況嚴重，仍然留醫，呼籲市民接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險。



中心指，改名男童過往健康良好，上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，周日（5日）到私家醫院普通科門診求診，周二（7日）再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院，他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應，翌日（8日）被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，其鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎。

中心稱，男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵，而調查顯示，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃，再次呼籲有關學校的家長應盡快帶子女接種流感疫苗。

中心提到，為提升學童的疫苗覆蓋率，今年季節性流感疫苗學校外展計劃實施特別安排，衞生署早前向所有幼稚園和幼兒中心發信表明可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，仍未提供確定接種日期的學校亦應盡快於未來兩星期安排接種，以保障學童健康及減低學童因患上流感導致缺課而影響學習。

中心重申，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。

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