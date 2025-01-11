九龍灣奪命車禍｜陳子達：涉案關員本身負責前線工作　目前正休假　

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【九龍灣奪命車禍 / 休班海關 / 海關關長】九龍灣在上周五（3日）發生致命交通意外，一名休班海關涉嫌干預汽車罪被捕。海關關長陳子達今（11日）在電台節目中表示，涉案關員本身負責前線工作，目前正在休假，又指案件仍在調查中，不作評論，但海關作為紀律部隊，須在合法及安全情況下為社會盡一分力，強調執行任何公務時或下班後做任何事都要負責任，安全是首要考慮因素。

陳子達亦提到，去年底委託顧問公司就完稅煙標籤制度的顧問研究接近完成，需修訂有關法例，希望年中推先導計劃，並在明年全面實施。他說，屆時煙包會加設標完稅籤，關員可掃瞄分辨香煙是否完稅，杜絕未完稅香煙魚目混珠流入市面，強調海關有能力打擊私煙。

陳子達又說，在國安法及維護國家安全條例通過後，整體社會情況相對穩定，但地緣政治非常複雜，國際局勢不穩，香港無可避免受各種挑戰及壓力，海關須保持高度警剔 ，尤其加強偵測槍支及彈藥等有機會危害國家安全及破壞社會治安的物品，而針對軟對抗的文宣也有全面培訓，希望提升辨識能力。

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