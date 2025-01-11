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流感｜高拔陞指急症室求診人次明顯上升　料農曆新年後會迎高峰期

社會

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞今（11日）接受電視台訪問時指，本港踏入流感季，近兩周急症室求診人數明顯上升，預計農曆新年後一至兩周會是高峰期，已有預案調配人手和加開病床。

高拔陞稱，急症室近兩周的求診人數由聖誕假期前，每日約4000至5000人，上升至超過5,000人，部分日子更有逾6,000人；入住內科病房人數也由以往900多人上升至近日超過1,000人，預計求診高峰期是農曆新年後1、2周。

他指，情況會對構成壓力，但有信心能處理，已調配更多醫護在該段時間上班，特別是急症室、內科，亦可能調整預約檢查服務的時間。而中央控制小組也會每天監測數據，協調病床運用，包括可善意復康病床等。

被問到普通科門診會否加設夜診，高拔陞就認為，未必有很大幫助，因人手有限，最重要是看顧很緊急、需要照顧的病人，形容要將最多人手放在最重要地方。

高拔陞又提到，正探討利用無人機送遞藥物同文件，會參考外地經驗，方向包括在人口不太稠密的偏遠地區試行，或者醫院之間送遞藥物，但目前仍未有定案。

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