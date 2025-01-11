打擊毒品｜涉行李藏12公斤偽裝成融雪鹽的懷疑氯胺酮　海關機場拘捕一名布拉格男旅客

▲ 檢獲的懷疑氯胺酮。（政府新聞處圖片）

海關今（11日）宣布，昨日在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約12公斤懷疑氯胺酮，估計市值約570萬元。



海關指，一名29歲男旅客昨日從捷克共和國布拉格經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港，關員清關時，在其寄艙行李內檢獲該批偽裝成融雪鹽的懷疑氯胺酮，該名男子隨即被捕。男子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於周一（13日）在西九龍裁判法院提堂。



海關指，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

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