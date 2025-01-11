啟德｜啟德體藝館今舉行學界大型體適能活動　約8000人出席

▲ 啟德體藝館今舉行體適能獎勵計劃35週年頒獎禮。（彭大偉攝）

啟德體藝館今（11日）舉行「學校體適能獎勵計劃頒獎典禮暨啟同樂日」的測試活動，預計有約8000名觀眾入場。

教育局局長蔡若蓮致辭指，獎勵計劃參與規模不斷擴大，至今有650學校、超過20萬中小學生參加，期望學校繼續善用有關平台，推動同學積極參與運動。她稱，學生從小養成恆常運動的習慣，可為未來健康奠定堅實基礎，而運動對於心理健康亦非常重要，有助增強毅力、意志力和抗壓能力。

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蔡若蓮提到，小學體育科將於2026/27學年納入校內成績評估，冀進一步培養學生運動習慣，但強調不需試前操練，只要日日運動便可。

同場的警務處處長蕭澤頤致辭時也提到，體育運動除可強身健體，亦可以磨練心志，增強對抗逆境的能力。他指出，建立正確價值觀同樣關鍵，年輕人要從小建立良好品格，打穩守法依規、明辨是非的根基，尤其現今網絡資訊氾濫，年青人很容易接觸錯誤信息或者誤交損友，致沾染不良習慣，甚至被罪犯利誘招攬，作違法行為，奉勸年青人，珍惜生命和前途，別心存僥倖，以為年紀細，有大把「本錢」，犯事後法庭會輕判，強調年紀輕絕對不是減刑理由。

現場設有智能虛擬運動大賽、新興運動體驗及動感健身操等活動供到場人士參與。有小朋友指，活動很好玩，場地很大很新。

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