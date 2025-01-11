  • 16°C
香港時間：2025111日 (六) 16:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德｜啟德體藝館今舉行學界大型體適能活動　約8000人出席

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

啟德體藝館今舉行體適能獎勵計劃35週年頒獎禮。（彭大偉攝）

啟德體藝館今（11日）舉行「學校體適能獎勵計劃頒獎典禮暨啟同樂日」的測試活動，預計有約8000名觀眾入場。 

教育局局長蔡若蓮致辭指，獎勵計劃參與規模不斷擴大，至今有650學校、超過20萬中小學生參加，期望學校繼續善用有關平台，推動同學積極參與運動。她稱，學生從小養成恆常運動的習慣，可為未來健康奠定堅實基礎，而運動對於心理健康亦非常重要，有助增強毅力、意志力和抗壓能力。

點擊圖片放大
+4
+3

蔡若蓮提到，小學體育科將於2026/27學年納入校內成績評估，冀進一步培養學生運動習慣，但強調不需試前操練，只要日日運動便可。

同場的警務處處長蕭澤頤致辭時也提到，體育運動除可強身健體，亦可以磨練心志，增強對抗逆境的能力。他指出，建立正確價值觀同樣關鍵，年輕人要從小建立良好品格，打穩守法依規、明辨是非的根基，尤其現今網絡資訊氾濫，年青人很容易接觸錯誤信息或者誤交損友，致沾染不良習慣，甚至被罪犯利誘招攬，作違法行為，奉勸年青人，珍惜生命和前途，別心存僥倖，以為年紀細，有大把「本錢」，犯事後法庭會輕判，強調年紀輕絕對不是減刑理由。

現場設有智能虛擬運動大賽、新興運動體驗及動感健身操等活動供到場人士參與。有小朋友指，活動很好玩，場地很大很新。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
急症室最長等候時間（01月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月11日 時間12:05）
性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件
性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題