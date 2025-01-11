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腦膜炎｜57歲女子染侵入性腦膜炎雙球菌情況嚴重　潛伏期內不曾外遊

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發布時間： 9 分鐘前

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(資料圖片)

衞生署今日（11日）公布，一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。一名過往健康良好的57歲女子，周二（7日）起開始高燒、咳嗽並有痰液，及呼吸急促，翌日到律敦治醫院急症室求醫，需留院接受治療，周四（9日）因心臟衰竭而被院方安排到深切治療部，其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況嚴重；她潛伏期內不曾外遊，其的家居接觸者至今沒有出現病徵。

中心指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日，當細菌入侵血液，即腦膜炎雙球菌血症，或包圍腦部及脊髓的內膜，即流行性腦膜炎時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡；腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

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