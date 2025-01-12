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KK園區丨保安局專責小組今赴泰　跟進被「賣豬仔」港人求助

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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保安局專責小組今日將赴泰跟進被禁錮從事非法工作的港人個案。（資料圖片）

由去年第二季至今，保安局接獲28宗港人在東南亞國家，聲稱被禁錮而無法離開的求助。局方今日（12日）將率領來自警務處和入境處的專責小組成員前赴泰國跟進。

赴泰專責小組成員，將與中國駐泰王國大使館、由泰國總理主持的打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況，交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。

保安局指，自去年第二季開始，港人疑被誘騙到東南亞國家，並被禁錮從事非法工作的情況，有死灰復燃跡象。執法部門至今共接獲28宗求助個案，當中16人已回港；餘下12宗報稱人身自由受限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。

協助跟進7宗求助個案的前油尖旺區議員余德寶指，有些個案已被困6個月，最少也有2個月，有家屬認為當局行動遲，但仍表示歡迎，「遲到好過不到。」

他希望是次行動有實際效果，形容對家屬而言是最大安慰；又指近期內地就男演員王星禁錮事件，向泰方施加一定壓力，期望政府代表團會帶來好消息。

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