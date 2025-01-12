啟德郵輪碼頭｜國際郵輪公司增今年在港航次　羅淑佩：商家把握機會吸客！

▲ 大型郵輪「海洋光譜號」和「Costa Serena」停泊啟德郵輪碼頭。（羅淑佩fb圖片）

大型郵輪「海洋光譜號」和「Costa Serena」正停泊啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（12日）指，國際郵輪公司擬增今年的在港航次，形容本港郵輪旅遊業恢復得不錯，呼籲商家「好好把握機會吸客啊！」

▼ 點擊圖片放大

羅淑佩在fb發文指，「海洋光譜號」今完成今季在港共8次母港航季，各個航次載客量理想，不論去日本、越南和上海的航程，均有每次約5,000人登船，本地、內地和國際旅客均盡興而回，故郵輪公司皇家加勒比，決定增加旗下郵輪今年的在港航次。至於「Costa Serena」 ，本周末（11至12日）有韓國公司包船，接載近1,800名韓國旅客來港。

她續指，內地星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」重回香港，4至12月會在啟德郵輪碼頭長期母港營運，全年提供近70個航次，預計帶來8萬訪港旅客人次。

羅淑佩形容，這些新航程、新客源，證實香港郵輪旅遊業恢復得不錯，文體旅局會全力落實郵輪旅遊發展行動計劃下的行動措施，帶領業界爭取更多郵輪到訪香港，呼籲商家好好把握機會吸客。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】