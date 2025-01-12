  • 18°C
香港時間：2025112日 (日) 16:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德郵輪碼頭｜國際郵輪公司增今年在港航次　羅淑佩：商家把握機會吸客！

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

大型郵輪「海洋光譜號」和「Costa Serena」停泊啟德郵輪碼頭。（羅淑佩fb圖片）

大型郵輪「海洋光譜號」和「Costa Serena」正停泊啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（12日）指，國際郵輪公司擬增今年的在港航次，形容本港郵輪旅遊業恢復得不錯，呼籲商家「好好把握機會吸客啊！」

點擊圖片放大

羅淑佩在fb發文指，「海洋光譜號」今完成今季在港共8次母港航季，各個航次載客量理想，不論去日本、越南和上海的航程，均有每次約5,000人登船，本地、內地和國際旅客均盡興而回，故郵輪公司皇家加勒比，決定增加旗下郵輪今年的在港航次。至於「Costa Serena」 ，本周末（11至12日）有韓國公司包船，接載近1,800名韓國旅客來港。

她續指，內地星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」重回香港，4至12月會在啟德郵輪碼頭長期母港營運，全年提供近70個航次，預計帶來8萬訪港旅客人次。

羅淑佩形容，這些新航程、新客源，證實香港郵輪旅遊業恢復得不錯，文體旅局會全力落實郵輪旅遊發展行動計劃下的行動措施，帶領業界爭取更多郵輪到訪香港，呼籲商家好好把握機會吸客。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號今早停泊啟德郵輪碼頭　設特快巴士線及旅巴等接載旅客
10:56 2024/12/06
啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號今早停泊啟德郵輪碼頭　設特快巴士線及旅巴等接載旅客
旅遊發展藍圖2.0｜推郵輪旅遊發展行動計劃　提出5大策略共17項措施
22:57 2024/12/30
旅遊發展藍圖2.0｜推郵輪旅遊發展行動計劃　提出5大策略共17項措施
啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數
15:18 2025/01/04
啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數

你可能感興趣

啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號今早停泊啟德郵輪碼頭　設特快巴士線及旅巴等接載旅客
10:56 2024/12/06
啟德郵輪碼頭｜海洋光譜號今早停泊啟德郵輪碼頭　設特快巴士線及旅巴等接載旅客
旅遊發展藍圖2.0｜推郵輪旅遊發展行動計劃　提出5大策略共17項措施
22:57 2024/12/30
旅遊發展藍圖2.0｜推郵輪旅遊發展行動計劃　提出5大策略共17項措施
啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數
15:18 2025/01/04
啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數
羅淑佩 文化體育及旅遊局 郵輪碼頭 郵輪 南韓 香港 日本 上海

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
急症室最長等候時間（01月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月12日 時間12:05）
小學題目｜數學考試1題目被批太簡單　網民極速解題：小學生都識計！
小學題目｜數學考試1題目被批太簡單　網民極速解題：小學生都識計！