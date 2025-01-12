I·PARK｜謝展寰：焚化爐不等於「一把火燒掉」垃圾　不計成本回收只增經濟負擔

▲ 香港正在建設首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施 (I·PARK1) 。（環境及生態局相片）

香港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施 （I·PARK1）預計今年年底投入運作，環境及生態局局長謝展寰撰寫網址，透露坊間誤解政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再推動減廢回收。他解釋部分廢物回收成本高昂或不適合回收，嘗試回收所消耗的資源和能源，會超過環保效益，強調堅持不計成本的回收只會增加社會的經濟負擔。

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他表示，回收垃圾的成本可能因多種因素而變得昂貴甚至不可持續，對環境的影響也會更高。而技術上也並非所有廢物都適合回收，舉例混合材料、受污染的廢物以及低質量塑膠等，往往難以回收利用。他以處理發泡膠作例，收集和運輸廢發泡膠的成本十分高，加上回收發泡膠還需要高溫熔化和化學處理，所以回收發泡膠成本高昂，處理成本可以高達數萬元一噸，過程中會釋放有害氣體，消耗的能源和資源碳足跡也十分高。

他直言，當回收成本高昂且效益低時，堅持不計成本的回收只會增加社會的經濟負擔，亦可以加重環境問題。他指，在這樣的背景下，焚燒發電可以是更佳的廢物處理方案。

I·PARK1溫室氣體排放量低 爐渣可用作建築材料

而正在興建的I·PARK1為轉廢為能設施，通過焚燒來產生熱能並轉化為電能的廢物處理技術。謝展寰表示當中有多項優勢，包括減少垃圾填埋，節省土地資源、溫室氣體排放量遠低於填埋，以及焚燒後的爐渣可以用於生產建築材料等等。

▲ 2024年6月，I．PARK1正在興建，預計2025年底啟用。（資料圖片）

他強調，對於高價值、易回收的材料，例如金屬、紙張，高價值塑料等，回收在經濟和環境效益上都是更佳選擇；對於不可回收或回收成本過高的廢物，轉廢為能便是一種更佳的處理方式。

I·PARK1位於石鼓洲外海人工島，參考環保署網頁，設施每日可處理3,000公噸垃圾，並採用先進的焚化技術作為核心處理技術，會配合一座示範規模的機械分類及回收設施，透過縮減混合都市固體廢物的體積，回收有用的資源，從而大大減少廢物堆填及延長堆填區的可用年期。

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