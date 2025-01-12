  • 17°C
香港時間：2025112日 (日) 17:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜衞生署：1700名人員參與未來兩場大型演練　強調絕無影響病人服務

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

啟德體育園(12日)今日再舉行演習。就著有報章報道，病人反映衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致部分病人的預約要改期。

衞生署今日發稿再提及事件，稱絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響。有學生健康服務（非治療性）的預約日期曾經稍微調整，但全部均已事先取得有關市民同意，而且只有兩人的預約延後了一個工作天，其餘則提前二至十個工作天。  

衞生署發言人表示，為配合1月24日及2月4日於啟德體育園舉行的兩場大型演練，衞生署須調派約1,700名人員參與各場演練。衞生署已按公務員事務局早前發出的指示，作出超前部署，由各服務單位主管根據實際運作情況編配人員參與演練，並盡力避免公共服務受到影響。

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

署方表示，經編配人員後，學生健康服務在取得有關市民同意後，提前了13個個案的預約日期二至十個工作天不等，兩人的預約日期延後一個工作天。學生健康評估服務提供預防性質的恆常檢查及健康教育予學生，絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響。
　　 
衞生署稱，一直致力透過促進健康和預防疾病等保障香港市民健康。就日後編配人員參與演練，衞生署會作更周詳部署和加強內部協調，盡力避免公共服務受到影響。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

衞生署 啟德體育園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
凡士林用途｜凡士林8大妙用方法+1個隱藏用法曝光　張柏芝鄧紫棋自製面膜急救乾燥肌膚
急症室最長等候時間（01月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月12日 時間12:05）
小學題目｜數學考試1題目被批太簡單　網民極速解題：小學生都識計！
小學題目｜數學考試1題目被批太簡單　網民極速解題：小學生都識計！