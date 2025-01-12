啟德體育園｜衞生署：1700名人員參與未來兩場大型演練　強調絕無影響病人服務

啟德體育園(12日)今日再舉行演習。就著有報章報道，病人反映衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致部分病人的預約要改期。

衞生署今日發稿再提及事件，稱絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響。有學生健康服務（非治療性）的預約日期曾經稍微調整，但全部均已事先取得有關市民同意，而且只有兩人的預約延後了一個工作天，其餘則提前二至十個工作天。

衞生署發言人表示，為配合1月24日及2月4日於啟德體育園舉行的兩場大型演練，衞生署須調派約1,700名人員參與各場演練。衞生署已按公務員事務局早前發出的指示，作出超前部署，由各服務單位主管根據實際運作情況編配人員參與演練，並盡力避免公共服務受到影響。

署方表示，經編配人員後，學生健康服務在取得有關市民同意後，提前了13個個案的預約日期二至十個工作天不等，兩人的預約日期延後一個工作天。學生健康評估服務提供預防性質的恆常檢查及健康教育予學生，絕對沒有任何需要接受治療的病人因此而受影響。



衞生署稱，一直致力透過促進健康和預防疾病等保障香港市民健康。就日後編配人員參與演練，衞生署會作更周詳部署和加強內部協調，盡力避免公共服務受到影響。

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