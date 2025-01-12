高官外訪｜陳茂波：印尼基建投資需求大 　籲港商港資抓緊發展機遇

▲ 財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周聯同政商界、公營機構代表訪問印尼，並拜訪多位印尼官員。他認為當地經濟增長空間很大，當地政府正大力投資基建，且歡迎港資和中資企業，呼籲港商港資抓緊發展機遇。

陳茂波今日在網誌提到，日前訪問印尼期間拜訪多位當地官員，全方位積極拓展雙方在金融、創科以及商務上的交流及聯繫，更立體向當地推介香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢。他深信，憑着「一國兩制」的優勢，香港可以成為印尼企業拓展中國內地以至北亞市場的基地。

他指出，印尼是東盟最大經濟體，過去10年年均增長達4.2%，年輕的人口、中產階層和消費市場正急速增長，成為不少外商重點開拓的市場之一。香港是印尼第二大對外投資來源地，2018至2022年，當地超過8 400個投資項目源自香港，投資總額達185億美元。

陳茂波說，創新科技是印尼感興趣的重點，今次數碼港和香港科技園合共有20多家初創企業參加，展示其創新產品和服務。這些企業的創新技術、經驗和發展視野吸引了不少潛在生意伙伴，共同探索合作項目。

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