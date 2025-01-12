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山火｜八鄉雞公嶺山火　焚燒21小時終大致救熄

社會

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

新界八鄉雞公嶺的山火焚燒21小時終被救熄。昨日（11日）下午5時31分雞公嶺出現山火，照片可見山頭火光熊熊，山火不斷蔓延，更一度出現兩條火綫。經過消防處等部門的行動，山火於今日（12日）早上10時40分受到控制，下午2時8分大致救熄，停止動員。

昨日，在紅色火災危險警告生效期間，雞公嶺發生山火，期間，一對行山男女報案，指於山徑被濃煙圍困，無法離開，其後政府飛行服務隊直升機將兩人安全救起。火線最初長約80米，到晚上增至兩條各長約300米火線。

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今早仍有行山人士繼續上山，民安隊亦呼籲行山人士不能再上山，但有部分市民不理勸喻繼續上山。

元朗區議會議員黃紹聰透露，除了警方及消防員處通宵工作，飛行服務隊不停投放水彈，漁護署及民安隊等，昨晚起派員輪班協助撲滅火種。他早上亦見到有行山人士企圖登山，即時勸阻他們，以免增加前綫人員工作壓力。

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山火 消防處 飛行服務隊 民安隊

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