農曆新年｜新春亞洲貴價團最受歡迎　近7萬元日本溫泉團幾乎爆滿

▲ 約兩周後便是農曆新年，不少市民準備外遊。（資料圖片）

約兩周後便是農曆新年，不少市民準備外遊。有旅行社指，今年日本團最受歡迎，報團人數和團費均增1成，盛惠近7萬元的8天溫泉團幾乎爆滿。有旅行社就指，內地長綫及亞洲團反應較佳，惟整體報團情況未如去年積極。

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農曆新年是港人外遊旺季，縱橫遊常務董事袁振寧向TOPick指，今年最熱門外遊目的地為日本，報團人數按年同期增1成，尤其是北海道和東北地區，因難得有直航客機前往仙台。至於團費，他指雖然機票價格上升兩成，但日圓滙率偏低，對冲了部分成本，故按年同期僅錄1成增長。

他又舉例稱，最高級的8天日本團，團費高達近7萬元，將於大年初二（30日）出發，先後前往日光東照宮、宮城藏王狐狸村、日劇《阿信的故事》故鄉銀山溫泉街等，更可乘坐藏王登山纜車，並入住多間溫泉酒店。此團最多容納20人，現已有18人參與，即幾乎爆滿。

袁形容「縱使今年經濟一般般，大家都很願意花錢」，故今年提供更高質素的團，以6至7天為主，且乘坐國泰航空及日本航空。

他亦提到，其次受歡迎是澳洲及杜拜，料因當地現為夏天，加上有直航客機前往，較為舒適。惟韓國團受濟州航空空難，及政治環境影響，報團人數按年同期少1成；台灣團更跌幅最大，只有去年同期一半，料因性價比不夠高。

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永安旅遊：中國長綫及亞洲地區反應較佳

永安旅遊就向TOPick表示，內地長綫團報團人數按年同期增逾8成，以北京最受歡迎；亞洲團報團人數則增約1成。另由於日圓滙率持續疲弱，東京、大阪、北海道等日本團續受歡迎；長綫深度體驗團，如北歐極光團、直航不丹團同樣受捧。亞洲地區及內地團以5至7天為主，長線則以10天左右為主。

不過，永安旅遊坦言，去年聖誕及今年農曆新年假期較近，令整體報團反應較去年弱，加上市民外遊習慣改變，傾向在價格相對優惠的淡季出發，故出現旺季不旺、淡季不淡情況。

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記者：梁薾心