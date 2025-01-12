共創明Teen｜畢業禮Gin Lee獻唱鼓勵繼續學習　陳國基：第3期將招募4千人

▲ 共創明「Teen」第二期畢業典禮，在啟德體藝館舉行。（陳靜儀攝）

共4,000人參與的「共創明Teen」計劃第2期今（12日）於啟德體藝館舉行畢業禮，政務司司長陳國基以「信心」回顧學員學習成果，又指第3期計劃繼續招募新成員；歌手Gin Lee李倖倪亦到場獻唱。

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啟德體藝館一連兩日舉辦大型活動，繼昨（11日）舉辦學界體適能同樂日，今日的舉行「共創明Teen」計劃畢業典禮，場館坐滿約8成，現場未有出現混亂。

陳國基致辭時以回顧去年自己以「擔心、關心、熱心、放心」形容當時心路歷程，他指今年可以加入「信心」回顧本期學員學習的成果，指每位學員不僅努力成長、力爭上游，亦有信心計劃可以精準扶持青年。

學員到餐飲機構及馬場 了解各行業工作

陳國基指，本期計劃讓學員有機會到雲南、四川、海南、杭州等內地19個城市參加研學團，讓學員親身體驗國家的各個領域發展和成就。他亦透露，第3期計劃亦同樣招募4,000各學員，準備工作正如火如荼進行，整個計劃已經有超過1萬個學員參加。

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有學員林同學表示，曾在計劃中到了餐飲機構及馬場，了解到各個行業的環境和工作內容，指計劃使他更大膽。陪同出席的友師何先生指，林同學過去十分內向，每次外出時都會戴上口罩、見到陌生人會很緊張，但今日已經可以接受本報記者訪問，形容他有所成長。

家長滿意成長：細個搞事 現在懂事

亦有家長鄭女士表示，在過程中眼見自己小朋友有所成長，「細個好鐘意搞事；（現在）懂事咗，唔會激媽媽」，能夠見證兒子畢業心情很高興、很激動，亦感謝友師幫助他學識與他人相處。

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Gin Lee獻唱《新牌仔》：不同階段均要學習

表演環節方面，現場分別有學員上台跳舞、唱歌及沙畫表演等，最後由歌手Gin Lee李倖倪以神秘嘉賓到場獻唱《企好》及《新牌仔》。

Gin Lee指揀選《新牌仔》，是希望能讓學員知道人不會只畢業一次，踏入不同階段時，仍會需要學習，形容在台上看到每位學員如寶石一樣發光、是香港的未來，寄望他們可以幫助到更多人，亦要學懂感恩每一位幫助過自己的貴人。

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