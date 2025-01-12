  • 15°C
香港時間：2025112日 (日) 20:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

共創明Teen｜畢業禮Gin Lee獻唱鼓勵繼續學習　陳國基：第3期將招募4千人

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

共創明「Teen」第二期畢業典禮，在啟德體藝館舉行。（陳靜儀攝）

共4,000人參與的「共創明Teen」計劃第2期今（12日）於啟德體藝館舉行畢業禮，政務司司長陳國基以「信心」回顧學員學習成果，又指第3期計劃繼續招募新成員；歌手Gin Lee李倖倪亦到場獻唱。

點擊圖片放大
+9
+8

啟德體藝館一連兩日舉辦大型活動，繼昨（11日）舉辦學界體適能同樂日，今日的舉行「共創明Teen」計劃畢業典禮，場館坐滿約8成，現場未有出現混亂。

陳國基致辭時以回顧去年自己以「擔心、關心、熱心、放心」形容當時心路歷程，他指今年可以加入「信心」回顧本期學員學習的成果，指每位學員不僅努力成長、力爭上游，亦有信心計劃可以精準扶持青年。

學員到餐飲機構及馬場　了解各行業工作

陳國基指，本期計劃讓學員有機會到雲南、四川、海南、杭州等內地19個城市參加研學團，讓學員親身體驗國家的各個領域發展和成就。他亦透露，第3期計劃亦同樣招募4,000各學員，準備工作正如火如荼進行，整個計劃已經有超過1萬個學員參加。

點擊圖片放大
+2

有學員林同學表示，曾在計劃中到了餐飲機構及馬場，了解到各個行業的環境和工作內容，指計劃使他更大膽。陪同出席的友師何先生指，林同學過去十分內向，每次外出時都會戴上口罩、見到陌生人會很緊張，但今日已經可以接受本報記者訪問，形容他有所成長。

家長滿意成長：細個搞事　現在懂事

亦有家長鄭女士表示，在過程中眼見自己小朋友有所成長，「細個好鐘意搞事；（現在）懂事咗，唔會激媽媽」，能夠見證兒子畢業心情很高興、很激動，亦感謝友師幫助他學識與他人相處。

點擊圖片放大
+3
+2

Gin Lee獻唱《新牌仔》：不同階段均要學習

表演環節方面，現場分別有學員上台跳舞、唱歌及沙畫表演等，最後由歌手Gin Lee李倖倪以神秘嘉賓到場獻唱《企好》及《新牌仔》。

Gin Lee指揀選《新牌仔》，是希望能讓學員知道人不會只畢業一次，踏入不同階段時，仍會需要學習，形容在台上看到每位學員如寶石一樣發光、是香港的未來，寄望他們可以幫助到更多人，亦要學懂感恩每一位幫助過自己的貴人。

點擊圖片放大
+4
+3

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【共創明Teen】首屆學員與友師1年平均見12次　第2期師友配對加入考慮興趣及居住地
22:12 2024/05/03
【共創明Teen】首屆學員與友師1年平均見12次　第2期師友配對加入考慮興趣及居住地
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
21:45 2024/08/12
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展
18:00 2024/10/28
共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展

你可能感興趣

【共創明Teen】首屆學員與友師1年平均見12次　第2期師友配對加入考慮興趣及居住地
22:12 2024/05/03
【共創明Teen】首屆學員與友師1年平均見12次　第2期師友配對加入考慮興趣及居住地
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
21:45 2024/08/12
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展
18:00 2024/10/28
共創明「Teen」校友會舉辦「明『Teen』當入樽3V3籃球友誼賽」 為年青人搭建展現體育才華的舞台 全方位推動青年發展
李幸倪 啟德 啟德體育園 陳國基 政務司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月12日 時間16:05）