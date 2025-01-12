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建造業倒閉潮｜工會料協盛結業機會大　估算至少涉一千名員工

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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協盛建築網頁目前仍然正常運作。

建造業屢傳倒閉潮，網上流傳一封傳出營運困難的承建商「協盛建築」致員工信件，當中提及因公司「將結束業務」，2月起終止與員工僱傭合約，將給予一個月代通知金或通知期。工會表示，事前已獲知數名協盛員工被遣散，涉及工程職位。估算該公司目前有約20個工程項目、100名員工，暫時未清楚公司是否會全部遣散員工，但預計結業機會頗大，部分員工將轉至屬新世界旗下的「協興建築」。

香港建造業總工會理事長周思傑向TOPick表示，據了解12月中時協盛曾發出通知，不會有年尾花紅及加薪安排，後來得知數名負責工程的員工被遣散，直至近期即流傳該網上相片，對情況感到愕然，預料頗大機會結業。

周思傑指，受工程量少以及經濟環境影響，再有大型建築公司結業屬正常。他指，協盛目前有約20個工程項目，以每個工程至少有約50名員工起計，連同寫字樓員工，預計公司規模合共達到一千人以上。他指，暫時未清楚有多少員工會被遣散，預料部分會轉至協興建築繼續工作，相信以基層職位為主，中層例如管工以上職位，就預料不會轉職。

工會：年關將至解聘　員工感徬徨

周思傑亦表示，雖然協盛作為大公司，有較妥善的遣散安排，但年關將至作出解聘令員工感到徬徨。他亦表示，部分二判仍存在收不足糧情況，相關情況普遍。雖然目前經濟大環境並不理想，但重申希望當局不要削減工程款項，以及將工程「拆細」讓中小型企業亦可以參與。

根據協盛建築網頁，目前公司有約11個工程正在進行中，當中包括港鐵宋皇臺站地基項目、航天城、港大黃竹坑宿舍，以及新世界旗下大圍住宅柏傲莊等。網頁亦顯示，公司仍在招聘管工、工程師、以及實習員工，多達18個職位。

勞工處回覆表示知悉事件，未有透露是否有接獲求助，不過提醒僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約妥善處理終止員工僱傭合約的補償及相關安排。如僱員對僱傭權益有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處，以獲諮詢及調停服務。

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