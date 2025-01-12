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財政預算案2025｜袁國勇等促勿削教育開支　倡發展高端醫療服務

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

港大微生物學系講座教授袁國勇等6名港大學者，認為即使政府財困，亦不宜削減高等教育、人才培訓和科研投資等。

新一份《財政預算案》將於下月發表，港大微生物學系講座教授袁國勇等6名港大學者，認為即使政府財困，亦不宜削減高等教育、人才培訓和科研投資等。他們建議香港應發展高端醫療服務，以治理奇難雜症及延壽等為主。

6名港大學者包括袁國勇、孔繁毅、薛達、金冬雁、陳福和、龍振邦以科學家及普通市民身份，向財政司司長陳茂波就新一份預算案提交意見信。他們指，香港發展國際醫療中心服務，定位要有別於一般東南亞地區的醫療旅遊，而是要聚焦高端檢查、治理奇難雜症服務為主，突出健康檢測及治療早期病變，達到延壽及提高生活質素為目標的醫療服務。

意見書認為，政府在削減開支和精簡架構同時，務必為本港750萬名市民維持合理水平的公營醫療服務；而高等教育、人才培訓和科研投資亦不宜削減，反而應該增加支援，作為港府長綫投資項目。

意見書又建議所有接受政府資助的非牟利私家醫院營運機構，亦應分擔教導醫學生及進行專科培訓的責任，確保畢業醫學生質素，間接支持及改善醫管局的公共服務。

最後，袁國勇等人認為一些具戰略性的高端醫療服務，例如製造檢測試劑、抗生素、抗病毒藥物和疫苗之廠房，由於利潤較低，一般投資者並不感興趣。但到危急關頭，如全球疫症大流行，各地政府均會爭相購買。專家認為這些設備必須得到政府投資，方能有機會繼續發展。

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責任編輯：戴朗希

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