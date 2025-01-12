緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區

▲ 內地演員王星。（資料圖片）

【KK園區 / 緬甸 / 泰國 / 詐騙園 / 王星】緬甸詐騙園區近年愈來愈猖獗，內地演員王星在泰國被擄至緬甸妙瓦底園區，歌手陳奕迅和內地藝人趙本山相繼取消泰國演出。

內地《環球時報》前總編輯胡錫進指，緬甸妙瓦底園區的供電和網路，都依賴泰國提供，建議對泰國的服務商施壓，對園區「斷電斷網」，使之成為一個「死區」！

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KK園區︱陳奕迅取消演唱會

陳奕迅（Eason）原定於2月22日舉行的泰國曼谷演唱會，門票一早被秒殺，怎料因為王星事件，引發很多網上討論及恐慌。陳奕迅泰國曼谷站主辦單位於是宣布，為歌迷人身安全著想，取消二月份泰國曼谷站的演出，歌迷可按網上手續退票。

同樣原定在2月22日在曼谷舉辦世界巡演的內地藝人趙本山，也決定取消演出。

泰國的旅遊業也受到今次事件影響，有香港旅行社指，近日有原本打算泰國「自由行」的市民，轉為跟團，亦有部分改去其他國家。

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KK園區︱建議「斷電斷網」制裁

內地《環球時報》前總編輯胡錫進指出， 緬甸妙瓦底園區的供電和網路，都依賴泰國提供，建議內地對泰國的服務商施加強大壓力，對園區「斷電斷網」制裁，使之成為一個「死區」！

胡錫進表示，因王星事件，導致內地藝人取消春節前往泰國表演的風潮，還在發酵。他指出，根據媒體報導，妙瓦底是緬甸目前最活躍的電信詐騙園區之一，那裡興建各種現代設施，比緬甸其他地區更顯繁華。他主張中泰兩國應共同採取措施，「毀了那個園區」。

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