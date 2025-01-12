  • 15°C
香港時間：2025112日 (日) 22:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區

政治

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

內地演員王星。（資料圖片）

【KK園區 / 緬甸 / 泰國 / 詐騙園 / 王星】緬甸詐騙園區近年愈來愈猖獗，內地演員王星在泰國被擄至緬甸妙瓦底園區，歌手陳奕迅和內地藝人趙本山相繼取消泰國演出。

內地《環球時報》前總編輯胡錫進指，緬甸妙瓦底園區的供電和網路，都依賴泰國提供，建議對泰國的服務商施壓，對園區「斷電斷網」，使之成為一個「死區」！

王星回國｜王星凌晨返抵上海　發文感謝各界及女友

KK園區︱陳奕迅取消演唱會

陳奕迅（Eason）原定於2月22日舉行的泰國曼谷演唱會，門票一早被秒殺，怎料因為王星事件，引發很多網上討論及恐慌。陳奕迅泰國曼谷站主辦單位於是宣布，為歌迷人身安全著想，取消二月份泰國曼谷站的演出，歌迷可按網上手續退票。

同樣原定在2月22日在曼谷舉辦世界巡演的內地藝人趙本山，也決定取消演出。

泰國的旅遊業也受到今次事件影響，有香港旅行社指，近日有原本打算泰國「自由行」的市民，轉為跟團，亦有部分改去其他國家。

點擊圖片放大
+3
+2

KK園區︱建議「斷電斷網」制裁

內地《環球時報》前總編輯胡錫進指出， 緬甸妙瓦底園區的供電和網路，都依賴泰國提供，建議內地對泰國的服務商施加強大壓力，對園區「斷電斷網」制裁，使之成為一個「死區」！

胡錫進表示，因王星事件，導致內地藝人取消春節前往泰國表演的風潮，還在發酵。他指出，根據媒體報導，妙瓦底是緬甸目前最活躍的電信詐騙園區之一，那裡興建各種現代設施，比緬甸其他地區更顯繁華。他主張中泰兩國應共同採取措施，「毀了那個園區」。

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題

王星獲救回國｜泰警方稱王星將於今晚乘機回國　正為類似案件求助者提供幫助

王星回國｜王星凌晨返抵上海　發文感謝各界及女友　

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
17:37 2025/01/10
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔　泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星
12:39 2025/01/07
KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔　泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
14:44 2025/01/08
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」

你可能感興趣

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
17:37 2025/01/10
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔　泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星
12:39 2025/01/07
KK園區丨王星赴泰疑被賣豬仔　泰電視台稱已在緬甸尋回失蹤男星
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
14:44 2025/01/08
KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」
網絡熱話 陳奕迅 緬甸 泰國 表演 媒體 香港 曼谷 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月12日 時間16:05）