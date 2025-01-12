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林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？

政治

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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林鄭前特首辦據報不續租金鐘太古廣場，遷往灣仔入境事務大樓。

【林鄭月娥/前特首辦/灣仔入境事務大樓/重建】由於中區堅尼地道嘅前任特首辦公室空間不足，上任特首林鄭月娥卸任後租用金鐘太古廣場一個單位做辦公室，惟因其開支過高引起社會關注。今日有消息指，辦公室將於5月中旬租約期滿，日後林鄭月娥辦公室將遷往灣仔入境事務大樓，亦即是入境事務處前總部。

本港現時有4位前特首，其中董建華、曾蔭權和梁振英三人的前行政長官辦公室，坐落於一級歷史建築物、位於中環半山堅尼地道28號的舊英童學校。惟上任特首林鄭月娥卸任後，該處所便出現「人滿之患」，令政府要另行租用金鐘太古廣場一個單位，用作林鄭的辦公室。

實政圓桌立法會議員田北辰曾表示，前特首離任越久，接待外賓的機會便會越少，認為終身向前特首提供辦公室是不切實際，建議把前特首辦的運作期限「劃線」為三任，若以現時計即只留下曾蔭權、梁振英和林鄭月娥的辦公室。田北辰亦建議只利用政府土地作前特首辦選址，以節省公帑。

灣仔入境事務大樓有34年歷史，去年6月，新的入境處總部已遷往將軍澳。林鄭在2017年宣布，拆除入境事務大樓和附近兩棟政府大樓，把它們重新開發為會議、酒店和商業設施。現時，灣仔入境事務大樓正在進行裝修。港府曾表示，現有的灣仔入境事務大樓，預計將持續運作至2026年。未知林鄭的遷入，是否反映政府拆卸灣仔舊入境事務大樓的時間表有變？否則林鄭遷入後一年多，又要再搬？

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