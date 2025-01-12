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親子好去處｜4萬呎西沙GO PARK將開幕　運動飲食進駐商戶率先睇

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

4萬呎西沙GO PARK將開幕，運動飲食進駐商戶率先睇！（有關機構提供）

西沙GO PARK 即將開幕，並將舉辦連串的盛大開幕活動，由型格大型充氣打卡點、玩味十足的新春裝置及市集至人氣歌手每月起樂，慶祝活動浪接浪，同賀整個開幕季，帶來「Happiness in Nature」的體驗！

西沙GO PARK即將開幕，佔地逾4萬呎場地，將設3大免費遊樂設施，及逾3千呎寵物公園，迎合不同客群。

已進駐的的4大旗艦商戶包括：安盛創夢館（AXA Dreamland）、香港劍擊學校、JUST CLIMB及Super Motion 24小時健身中心。

西沙GO PARK佔地逾4萬呎場地，將設3大免費遊樂設施。（有關機構提供）

多間運動消閒、餐飲娛樂商戶落實進駐，包括：由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」為學校首個專屬室內泳池。

西沙GO PARK將有多間運動消閒進駐，包括由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」為學校首個專屬室內泳池。（有關機構提供）

積極推廣單車運動的「Cyclone Cycling」首次開店提供各類單車器材及租借、人氣咖啡店KAHU COFFEE跨界開設全日中式點心店「CHILL DIM SUM by KAHU」、人氣露營用品店「DAISUK 大叔」、「貓員外精釀酒館」新界區首店、「Yata一田」更開設首間便利店及全新餐飲概念「Yata Eats一田食堂」、全港首間以運動為設計主題的「美國冒險樂園」及香港帝苑酒店旗下餐廳「Asian Delights」等。

部份商戶已經於早前陸續試業，提供多元化體驗予市民，凝聚附近居民，同時吸引區外顧客假日前來消閒娛樂。

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