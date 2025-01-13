阿Mo近況︱李啟言將接受第二階段創新治療　阿Mo轉發So Ching跳舞片證情未變

▲ 阿Mo轉發So Ching跳舞片證情未變。

【李啟言 / 阿Mo / 李盛林 / 蘇芷晴 / So Ching】男團MIRROR演唱會約2年半前發生墜屏事故引全城關注，當中被撃中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）到今仍在醫院接受治療，情况持續好轉。

阿Mo由今年7月開始接受針對脊柱神經創傷的全球創新治療，藉刺激器將其腦電波帶進適當活動的肌肉神經。而他現在可利用電話中的語音識別系統Siri，操作電話並瀏覽IG。

最近，阿Mo逐漸活躍在社交網，在去年12月18日，阿Mo曾在IG上載與父親的合照，並留言：「唯一如此愛我的人。」但卻未有提及前COLLAR成員、女友蘇芷晴（So Ching），由此當時一度惹網民揣測二人是否已分手。

在去年平安夜，阿Mo再度更新在IG，上載了一段昔日與So Ching一起佈置聖誕樹的短片，證二人沒有分手。

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阿Mo近況︱將進入第二階段的創新治療

在昨日（1月12日），阿Mo再在限時動態發文轉發So Ching的跳舞片段，並留言寫上：「My very charm babe」放閃，進一步表明二人情未變。

另外，Mo父親李盛林牧師在前晚（1月11日）最新一封代禱信中透露，阿Mo將踏入第二階段的創新治療，帶着滿懷期待和興奮的心情，其中第一階段的治療已顯出果效，雖然還有部分的上肢神經尚未完成配對，但盼望這新階段有足夠時間處理，能帶來更全面的果效。

同時透露，阿Mo的五指曾一度在神經線的刺激下，出現自主打開的情況，康復進度理想。

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