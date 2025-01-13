鍾庭耀助查︱鍾庭耀被國安處帶走助查　鄧炳強：正調查有否協助潛逃者、與民研民調無關

▲ 警方國安處今早到鍾庭耀的住所並將他帶走。（經濟日報圖片）

【鍾庭耀 / 鍾劍華 / 國安】據悉，香港民意研究計劃主席鍾庭耀今早在住所被國安處警員帶走協助調查，涉嫌協助在逃人士。

鍾庭耀在住所被國安處警員帶走協助調後，他被國安處人員帶到黃竹坑的辦公室，期間未有鎖上手扣。據了解，他未有被捕，暫時是協助調查一宗協助在逃人士的案件。

鄧炳強：正調查鍾庭耀及民研有否協助潛逃者 與民研曾做的民調完全無關

保安局局長鄧炳強回應指，正調查鍾庭耀及民研有否協助潛逃者，鍾現時未有被捕，與民研曾做的民調完全無關。

國安處在去年平安夜，向包括前理大助理教授鍾劍華在內6名在海外人士，各人懸紅100萬港元通緝，指鍾劍華的社交平台有一些關於煽動分裂國家的留言，而鍾劍華是香港民意研究所前副行政總裁。

鍾劍華：只有在節日互相發送問好圖片 沒有交談

鍾劍華在社交平台說，離開香港之後，除了2022年在網上參與過一次香港民研發布會評論外，只有在節日與鍾庭耀互相發送問好圖片，沒有交談。

國安法︱鍾劍華被通緝 鍾庭耀︰相信指控與民研無關

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