  • 16°C
香港時間：2025113日 (一) 10:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【洛杉磯山火／Rory Sykes／童星／葬身火場】美國洛杉磯於上周二（7日）發生山火，至今已有16人葬身火海，當中包括澳籍前童星Rory Sykes。他母親憶述當時兒子向她大喊一句，沒想到成為母子此生的遺言。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作 鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

據澳洲電視節目《10 News First》報道，洛杉磯帕利薩德在上周二（7日）起火仍未救熄，火勢更綿延至馬里布（Malibu）一帶的房屋，不少荷李活明星和名人的毫宅遭燒毀。澳籍前童星Rory Sykes不幸葬身火海，終年32歲。

點擊圖片放大
+4
+3

其母親Shelley Sykes公佈兒子死訊和事發經過，指當時她位於主屋，而兒子Rory處於旁邊的小屋。當時山火餘火飛到小屋屋頂，Shelley眼看小屋開始起火，曾試圖用水喉向屋頂噴水滅火，惟不成功。由於Rory行動不便，當時被困在屋內無法逃離，而Shelley當時手臂亦有骨折，未能獨力將兒子拉出火場。

Rory當時知道自己無法逃離，便催促母親盡快離開，最後向母親大喊「Mom, leave me.（媽媽，你走吧。）」。Shelley聽罷頓時心碎，她憶述當時情況不禁哽咽，

No Mom can leave the kid.（沒有母親可以拋下自己的兒子。）

她嘗試撥打911不果，隨後駕車到400米外的消防局求助。但當消防員與她趕回火場後，僅見到燒毀的房屋。Shelley表示，消防員發現兒子遺體，並稱他非燒死，而是死於一氧化碳中毒。她表示，不幸中的萬幸是兒子不是活活被燒死，沒有受苦。這場嚴重山火揭露洛杉磯消防栓沒有水，令撲救變得困難。

點擊圖片放大
+9
+8

Rory自出生已失明和患腦癱，曾在Shelley主持的英國電視節目《Kiddy Kapers》中作為嘉賓。母親描述Rory努力配合治療克服困難，就連腦癱所致的眼盲亦有所恢復，還伴隨自己前往各地旅遊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【澳洲山火】大火排出約4億噸二氧化碳　專家：超過116國家年排放量總和
15:54 2020/01/16
【澳洲山火】大火排出約4億噸二氧化碳　專家：超過116國家年排放量總和

你可能感興趣

【澳洲山火】大火排出約4億噸二氧化碳　專家：超過116國家年排放量總和
15:54 2020/01/16
【澳洲山火】大火排出約4億噸二氧化碳　專家：超過116國家年排放量總和
健康問題 網絡熱話 洛杉磯 美國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月13日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間04:05）
飛機揀位攻略｜搭飛機最怕BB坐隔離？　旅遊達人教1招避開嬰兒位置
飛機揀位攻略｜搭飛機最怕BB坐隔離？　旅遊達人教1招避開嬰兒位置
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
旅行挑戰｜男子挑戰北京乘搭巴士到香港　跨66城市耗時13日車費僅$XXX
旅行挑戰｜男子挑戰北京乘搭巴士到香港　跨66城市耗時13日車費僅$XXX