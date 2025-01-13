洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎

【洛杉磯山火／Rory Sykes／童星／葬身火場】美國洛杉磯於上周二（7日）發生山火，至今已有16人葬身火海，當中包括澳籍前童星Rory Sykes。他母親憶述當時兒子向她大喊一句，沒想到成為母子此生的遺言。

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據澳洲電視節目《10 News First》報道，洛杉磯帕利薩德在上周二（7日）起火仍未救熄，火勢更綿延至馬里布（Malibu）一帶的房屋，不少荷李活明星和名人的毫宅遭燒毀。澳籍前童星Rory Sykes不幸葬身火海，終年32歲。

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其母親Shelley Sykes公佈兒子死訊和事發經過，指當時她位於主屋，而兒子Rory處於旁邊的小屋。當時山火餘火飛到小屋屋頂，Shelley眼看小屋開始起火，曾試圖用水喉向屋頂噴水滅火，惟不成功。由於Rory行動不便，當時被困在屋內無法逃離，而Shelley當時手臂亦有骨折，未能獨力將兒子拉出火場。

Rory當時知道自己無法逃離，便催促母親盡快離開，最後向母親大喊「Mom, leave me.（媽媽，你走吧。）」。Shelley聽罷頓時心碎，她憶述當時情況不禁哽咽，

No Mom can leave the kid.（沒有母親可以拋下自己的兒子。）

她嘗試撥打911不果，隨後駕車到400米外的消防局求助。但當消防員與她趕回火場後，僅見到燒毀的房屋。Shelley表示，消防員發現兒子遺體，並稱他非燒死，而是死於一氧化碳中毒。她表示，不幸中的萬幸是兒子不是活活被燒死，沒有受苦。這場嚴重山火揭露洛杉磯消防栓沒有水，令撲救變得困難。

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Rory自出生已失明和患腦癱，曾在Shelley主持的英國電視節目《Kiddy Kapers》中作為嘉賓。母親描述Rory努力配合治療克服困難，就連腦癱所致的眼盲亦有所恢復，還伴隨自己前往各地旅遊。

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