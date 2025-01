洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎

【洛杉磯山火/Rory Sykes/童星/葬身火場】美國洛杉磯於上周二(7日)發生山火,至今已有16人葬身火海,當中包括澳籍前童星Rory Sykes。他母親憶述當時兒子向她大喊一句,沒想到成為母子此生的遺言。

據澳洲電視節目《10 News First》報道,洛杉磯帕利薩德在上周二(7日)起火仍未救熄,火勢更綿延至馬里布(Malibu)一帶的房屋,不少荷李活明星和名人的毫宅遭燒毀。澳籍前童星Rory Sykes不幸葬身火海,終年32歲。

其母親Shelley Sykes公佈兒子死訊和事發經過,指當時她位於主屋,而兒子Rory處於旁邊的小屋。當時山火餘火飛到小屋屋頂,Shelley眼看小屋開始起火,曾試圖用水喉向屋頂噴水滅火,惟不成功。由於Rory行動不便,當時被困在屋內無法逃離,而Shelley當時手臂亦有骨折,未能獨力將兒子拉出火場。

Rory當時知道自己無法逃離,便催促母親盡快離開,最後向母親大喊「Mom, leave me.(媽媽,你走吧。)」。Shelley聽罷頓時心碎,她憶述當時情況不禁哽咽,

No Mom can leave the kid.(沒有母親可以拋下自己的兒子。)