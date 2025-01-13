結業潮︱元朗60年老店 「光華書局」宣布結業　街坊1原因質疑「假執笠」

▲ 有網民指，光華書局老闆於去年10月起，已在門外貼出「清貨結業」的告示。

【結業潮/元朗/書局】零售、戲院、食店紛紛結業，老牌書局亦難以幸免。屹立元朗區逾60年的老字號「光華書局」，相信是該區歷史最悠久的書店，有網民發現，書局老闆於去年10月起，已在門外貼出「清貨結業」的告示，不過有街坊指，「佢話咗執幾年啦，呢次唔知真定假」。

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結業潮︱元朗區剩下數間老字號書局

昔日的元朗區有不少大大小小書局，目前只留下新雅書局、元朗書店、光華書局及光明書局等，其中，位於安寧路的「光華書局」，街坊指該店開業最少60年以上，見證著元朗的變遷。日前，有網民在「全港店舖執笠結業消息關注組」fb發文指，「元朗光華書局都結業了」，並附上一張書局門外貼出「清貨結業」告示的圖片。

結業潮︱街坊：呢次唔知真定假

有網民表示可皆，指光華書局在元朗有數十載歷史，將於1月中正式結業；不過，亦有人對此不感意外，直指「佢話咗執幾年啦，呢次唔知真定假」，事實上，有附近街坊透露，該店附近一帶均是舊樓、老人院、工廠區，「冇乜文化可言，書店生存到至奇」，又認為該店定價太高，已不合時宜，「光華啲文具賣得好貴」、「附近有更多平價選擇，大陸文具平靚正，仲行高價路線行不通」。

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光華書局 地址： 元朗安寧路24號利群樓地下D鋪 電話： 24762267 營業時間： 9:00am–7:45pm

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