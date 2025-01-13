交通意外︱前童星阮德鏘一家三口遇車禍險R.I.P 　座駕疑遭欄腰猛撞車身嚴重損毀

▲ 前童星阮德鏘一家三口遇車禍，幸有驚無險！

【阮德鏘／粵劇名伶／交通意外】童星出身兼前TVB藝人阮德鏘日前發生恐怖車禍，他在社交平台報平安和講述事發經過，當時他們一家三口同在車上，豈料在駕駛途中，一輛左線私家車懷疑突然掉頭欄腰猛撞其座駕，他心有餘悸表示：「好在反應快，否則一家三口RIP（安息）咗」，並交代三人最新傷勢！

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阮德鏘一家｜受粵劇名伶父母薰陶 自小加入演藝圈

阮德鏘（Johnson）是粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子，自小受父母薰陶熱愛表演，因此做過童星，亦做過播音員，於2003年更入讀TVB藝員訓練班，但發展一年便離巢，並與演員太太林司敏在2012年因電影《天生愛情狂》結緣，二人於2018年結婚，育有6歲女兒阮婧恆，是一名住家好男人，豈料近日他駕車載妻女外出時卻遇上車禍，幸最終有驚無險。

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阮德鏘一家｜交代遇車禍經過

Johnson事後在社交平台上載多張車禍照片，包括救護車、受嚴重損毀的車輛和女兒坐在車廂內手持薯條盒的照片，他留言謂：「交通意外，匯報一下，一家三口總算平安。感謝黃大仙警區警務人員，九龍東交通部，救護車救護員及QE嘅醫護人員。最後感謝香港電台五台及普通話台手足，同收到電話即時到達現場嘅志哥，個刻我淨係諗到叫您嚟幫拖。感謝大家，大愛您們喔！」

阮德鏘一家｜座駕疑遭掉頭私家車欄腰猛撞

繼而再交代事件經過：「話說個女想食麥當勞，於是諗住去九龍城買，點知到聯合道侯皇廟對開，被一架左線私家車懷疑突然掉頭欄腰猛撞，被佢撞咗我架富豪去對面線。」

並心有餘悸表示：

好在反應快，否則一家三口RIP咗，還幸一家三口仲健在...

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阮德鏘一家｜一家三口皆受傷 感恩上天眷顧

此外，他還透露一家三口的傷勢：「小弟肌肉撕裂，鼠太太照緊X光，灰鼠B（女兒）只係受到驚嚇，面部輕微撞傷未傷及骨。」又不忘感激太太在撞車的一剎那，死攬實女兒，自己「食晒力」，亦感恩上天又一次眷顧，並列出多個不堪設想的可能性：

1.如果唔係平日叫老婆坐司機位後邊，今日佢可能已經...

2.如果唔係明天要港車北上唔會揸富豪，如果係其他車應該一家三口夾住要等消防。

3.最後係一家人平安，灰鼠B食咗個最貴嘅麥當勞。

4.未能憑一己之力，有個道路名命... 例如係。。xxx灣（尖沙咀）等等。

5.救護人員同老婆大人都覺得富豪XC90超值，勝(性)價比很高。平日話佢道門厚。

6.鼠太太第一次高度表揚老公熊駕駛反應，0.02秒內作岀反應扭軚，否則仲傷。

Johnson一家幸運避過一劫，不少網民也紛紛送上慰問：「你女細老婆嫩呀！小心保重！祝早日康復！」並祝福Johnson一家三口早日康復！

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