兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物

▲ 黃埔發生疑似遺棄兒童驚雲，兩名幼童，在商場內流連僅穿單薄衣服。

【遺棄兒童/兒童走失/黃埔】黃埔發生疑遺棄兒童驚魂，兩名分別3歲及4歲的幼童，在黃埔的商場內流連，身邊未見有成人陪同。有街坊將照片放上網，兩幼童在寒冷天氣警告下僅穿單薄衣物，有網民留言直斥「簡直虐待」。

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事件於前日（11日）在黃埔天地發生，兩名幼童分別3歲及4歲，4歲童身穿黃色長袖上衣，下身僅穿短褲，而3歲童上下身都僅穿短衫短褲，而當日氣溫寒冷，只徘徊在11至12度，網民真斥家長未有為兩童準備厚衣服是疏忽照顧，「大人咁疏忽走失了兒童，又無好好給他穿衣保暖，可悲」、「天氣咁凍着成咁！」。

兩幼童其後被熱心街坊帶到商場內並報警求助。約晚上7時，警員到場調查，又陪兩名兒童在客戶服務中心等候。

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兒童走失︱家人電話未能接通

有網民拍照放上網，帖文引來多名網民及街坊討論，有網民表示較早時已在黃埔天地對開的馬路旁見到該兩名男童，亦有人指兩名幼童雖操廣東話，但表達能力有限，而警員曾向兩名兒童查詢家人的聯絡電話，但電話未能接通。

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兒童走失︱外婆如廁遺兩幼童

經調查下，兩名兒童與50歲外婆到黃埔時尚坊，外婆人有三急往如廁，數分鐘後出來，發現二人失去蹤影。警察其後成功聯絡到兒童的祖母，之後將他們送回家交返祖母照顧。

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