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劉德華演唱會｜交易平台$7,500買劉德華尾場假飛　苦主「放蛇」港鐵站鬧爆騙徒

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

交易平台$7,500買劉德華尾場假飛，苦主「放蛇」港鐵站鬧爆騙徒。

【假飛 / 劉德華 / 演唱會】劉德華舉辦演唱會香港站已圓滿結束，演唱會門票供不應求，有不法分子從中製作魚目混珠的假門票並高價兜售欺騙歌迷。近日，有人在Threads上傳4條影片，指2名女子傍晚時分於港鐵大圍站外因「假飛」爭執拉扯。

二人由港鐵站出口追逐拉扯至的士站，賣家欲乘坐的士離開時，苦主站至車頭阻攔，事件引起眾多途人駐足圍觀，警方到場調查後，將賣家拘捕。

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劉德華演唱會｜苦主港鐵站鬧爆騙徒

據影片可見，第1條影片有2名女子在港鐵大圍站進站口處拉扯，苦主灰衣女多次試圖控制住長衫女賣家，不斷大喊「捉住佢，賣假飛呀」、「報警呀」 、「唔好走」、「賣假飛，捉住佢，捉佢賣假飛」，而長衫女則是反罵，2人爭執不下後，更追逐出站至村南道。

有1名男子近距離拍攝爭執過程，後有網民指「開頭個金毛仔似佢（長衫女）同黨，之後掉底佢自己走」。

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劉德華演唱會｜苦主站的士車頭阻騙徒離開

另3條影片中，長衫女已坐至的士內準備離開，而灰衣女則站在的士車頭阻止，期間與他人打電話表示「佢跑走，我追到呢（條）街，跑過嚟呀，跑走呀條女，你過嚟呀，去到邊呀？」，雙方以此狀僵持許久天色漸暗，圍觀的途人逐漸變多。

樓主以文字補充稱，長衫女似準備了充足的文件證據，又疑似有幫手負責拍片，相信是慣犯，樓主形容稱「個女人（長褸女）好淡定，全程冇驚過，唔講以為佢先係受害者」；而買家甚至向司機表示，照跳錶和支付車資。

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劉德華演唱會｜騙徒被拘捕

據了解，警方接獲一名39歲女子報案，其丈夫替她早前經交易平台，以7,500元購買1張劉德華演唱會的尾場門票，惟當晚入場時被告知是假門票。隨後，她於11日下午「放蛇」相約該名賣家交收，警方到場調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名姓蔡32歲女子。

目前該名蔡姓女子多個社交平台賬號已被網民找到，發現其除售賣假門票外，亦有出售假的品牌包袋。

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