流感高峰期｜流感感染率持續向上　劉宇隆料或需兩三周才回落

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，天氣轉冷及不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。（經濟日報圖片）

【流感 / 疫苗 / 劉宇隆】本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

劉宇隆指，如果流感疫苗的接種率，整體可以推至6至7成已是很好，公營醫療的壓力也會減輕。

對於政府表示，超過160間學校拒絕參與流感疫苗外展接種計劃，並把名單公開。劉宇隆建議，下年度可以考慮將所有學校都預設為參與，並要求選擇不參與的學校向當局申報並提出原因，讓衞生署和校方合作解決問題。他強調，即使學校參加計劃，總有部分家長不讓子女在校打針，家長的選擇權必須予以尊重。

他又指，學校參加相關計劃是讓家長多一個選擇，但原則是不強迫別人打針。到校打針安排的確能提高接種率，但總有部分人不願接種疫苗。公開名單必然造成壓力，但最重要是同心協力，亦要尊重每個人的選擇。

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