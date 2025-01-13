  • 18°C
香港時間：2025113日 (一) 13:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

返老還童︱47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥　1原因反致加速衰老

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥　1原因反致加速衰老

【回春／美國富豪／換血／逆齡／抗衰老】過猶不及！美國47歲億萬富豪Bryan Johnson，自2021年起展開「回春計劃」，年擲千萬元進行各種瘋狂療法，求「重返18歲」。最近，他實行「陰莖衝擊療法」，又透露自己每日服用大量藥物，但發現有一種藥卻讓他加速衰老！

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作 鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

綜合外媒報道，現年47歲的美國富豪Bryan Johnson，年輕時打造的線上支付平台Braintree被收購後狂賺8億美元，自此身家豐厚，在2021年宣佈展開「返老還童計劃」，每年花費近200萬美元（約港幣1600萬元）進行各種瘋狂療法，期望讓身體回到18歲狀態。

實行「陰莖衝擊療法」：感覺年輕15歲

Bryan Johnson透露，他曾嘗試過2個月的「陰莖衝擊療法」（Shockwave Thrapy）：透過衝擊波刺激陰莖，使組織自我重建，使器官比先前更「強大」。他反饋療法效果表示，感覺陰莖像是「年輕了15歲」；但器官在遭受衝擊時，會非常疼痛。他亦養成睡覺時習慣用機器檢查陰莖勃起次數，預防勃起功能障礙。

點擊圖片放大
+9
+8

日服54粒藥 1原因反致加速衰老

Bryan Johnson還表示，自己每天會服用54粒藥。但最近，他發現所服用的免疫抑制藥物雷帕黴素（Rapamycin），會令他加速衰老。據悉，Bryan Johnson在5年前服用該藥物，就不時出現異常身體反應，包括皮膚與軟組織會無故發炎、血脂異常、血糖過高，靜止心率較高等問題。

曾與17歲兒子換血

2023年，Bryan Johnson開展了「三代換血」療法，將其17歲兒子的1公升血液注入體內，希望可以從中獲得抗衰老效果；同時也把自己的1公升血液捐給70歲父親。而換血的過程並非單純由A體内抽血直接注入B體内，而是先使用儀器把捐血者的一公升血液，先分離成血漿、紅血球、白血球和血小板，步驟非常繁瑣。

面對輿論爭議，Bryan強調，兒子是自願參與計劃。不過他之後在社交平台正式宣佈，有關計劃以失敗告終，坦言經過一輪生物數據分析，未見到換血療法於其身上有任何成效。

點擊圖片放大
+9
+8

事實上，聯邦食品和藥物管理局（FDA） 曾在2019年發聲明，亦提醒大眾換血療法尚未通過嚴格測試，並强調使用血液治療有風險。

嚴格控制作息飲食 被Netflix拍成紀錄片

除了換血計劃，Bryan也長期嚴格限制生活作息和飲食，生活極度規律。他公開表示，自己會每天早上5點起床，遵守素食飲食計畫，每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，限制每日攝取1,977卡路里以内的熱量；甚至每天早上11點就必須吃「晚飯」，他坦言這是最困難的，因之後的一整天都要捱餓。

另外，Bryan更習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、每天早上會健身鍛鍊1小時，每周進行3次高強度鍛鍊。他還公開了睡前習慣，因常監測自己的生命徵象（vital signs），所以在睡前會將自己連接到一台機器，在半夜睡著時，機器會計算他在期間的陰莖勃起次數，以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。另外在入睡時，他會戴上抗阻藍光的專用眼鏡2小時，以維持睡眠品質。

Bryan Johnson求回春的瘋狂舉動，也被Netflix拍成紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever），已於2025年1月1日正式上架。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗衰老｜日本推出「幹細胞膠囊」助回春　內地富豪赴日瘋搶一罐要價3.2萬元
18:42 2024/12/20
抗衰老｜日本推出「幹細胞膠囊」助回春　內地富豪赴日瘋搶一罐要價3.2萬元
凍齡男神丨「假音王子」大阪街頭被偶遇　凍齡狀態令網民震驚：真係52歲？
19:38 2024/12/20
凍齡男神丨「假音王子」大阪街頭被偶遇　凍齡狀態令網民震驚：真係52歲？
凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 　狀態回春被激讚似大學生
12:31 2024/12/10
凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 　狀態回春被激讚似大學生

你可能感興趣

抗衰老｜日本推出「幹細胞膠囊」助回春　內地富豪赴日瘋搶一罐要價3.2萬元
18:42 2024/12/20
抗衰老｜日本推出「幹細胞膠囊」助回春　內地富豪赴日瘋搶一罐要價3.2萬元
凍齡男神丨「假音王子」大阪街頭被偶遇　凍齡狀態令網民震驚：真係52歲？
19:38 2024/12/20
凍齡男神丨「假音王子」大阪街頭被偶遇　凍齡狀態令網民震驚：真係52歲？
凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 　狀態回春被激讚似大學生
12:31 2024/12/10
凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 　狀態回春被激讚似大學生
網絡熱話 健康問題 養生 富豪 素食 健身 Netflix 紀錄片

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物