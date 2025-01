返老還童︱47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥　1原因反致加速衰老

▲ 47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥 1原因反致加速衰老

【回春/美國富豪/換血/逆齡/抗衰老】過猶不及!美國47歲億萬富豪Bryan Johnson,自2021年起展開「回春計劃」,年擲千萬元進行各種瘋狂療法,求「重返18歲」。最近,他實行「陰莖衝擊療法」,又透露自己每日服用大量藥物,但發現有一種藥卻讓他加速衰老!

最新影片:

綜合外媒報道,現年47歲的美國富豪Bryan Johnson,年輕時打造的線上支付平台Braintree被收購後狂賺8億美元,自此身家豐厚,在2021年宣佈展開「返老還童計劃」,每年花費近200萬美元(約港幣1600萬元)進行各種瘋狂療法,期望讓身體回到18歲狀態。

實行「陰莖衝擊療法」:感覺年輕15歲

Bryan Johnson透露,他曾嘗試過2個月的「陰莖衝擊療法」(Shockwave Thrapy):透過衝擊波刺激陰莖,使組織自我重建,使器官比先前更「強大」。他反饋療法效果表示,感覺陰莖像是「年輕了15歲」;但器官在遭受衝擊時,會非常疼痛。他亦養成睡覺時習慣用機器檢查陰莖勃起次數,預防勃起功能障礙。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

日服54粒藥 1原因反致加速衰老

Bryan Johnson還表示,自己每天會服用54粒藥。但最近,他發現所服用的免疫抑制藥物雷帕黴素(Rapamycin),會令他加速衰老。據悉,Bryan Johnson在5年前服用該藥物,就不時出現異常身體反應,包括皮膚與軟組織會無故發炎、血脂異常、血糖過高,靜止心率較高等問題。

曾與17歲兒子換血

2023年,Bryan Johnson開展了「三代換血」療法,將其17歲兒子的1公升血液注入體內,希望可以從中獲得抗衰老效果;同時也把自己的1公升血液捐給70歲父親。而換血的過程並非單純由A體内抽血直接注入B體内,而是先使用儀器把捐血者的一公升血液,先分離成血漿、紅血球、白血球和血小板,步驟非常繁瑣。

面對輿論爭議,Bryan強調,兒子是自願參與計劃。不過他之後在社交平台正式宣佈,有關計劃以失敗告終,坦言經過一輪生物數據分析,未見到換血療法於其身上有任何成效。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

事實上,聯邦食品和藥物管理局(FDA) 曾在2019年發聲明,亦提醒大眾換血療法尚未通過嚴格測試,並强調使用血液治療有風險。

嚴格控制作息飲食 被Netflix拍成紀錄片

除了換血計劃,Bryan也長期嚴格限制生活作息和飲食,生活極度規律。他公開表示,自己會每天早上5點起床,遵守素食飲食計畫,每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁,限制每日攝取1,977卡路里以内的熱量;甚至每天早上11點就必須吃「晚飯」,他坦言這是最困難的,因之後的一整天都要捱餓。

另外,Bryan更習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、每天早上會健身鍛鍊1小時,每周進行3次高強度鍛鍊。他還公開了睡前習慣,因常監測自己的生命徵象(vital signs),所以在睡前會將自己連接到一台機器,在半夜睡著時,機器會計算他在期間的陰莖勃起次數,以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。另外在入睡時,他會戴上抗阻藍光的專用眼鏡2小時,以維持睡眠品質。

Bryan Johnson求回春的瘋狂舉動,也被Netflix拍成紀錄片《長生不死:矽谷富豪的逆齡人生》(Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever),已於2025年1月1日正式上架。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5