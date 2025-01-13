返老還童︱47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥　1原因反致加速衰老

▲ 47歲富豪年擲千萬求回春實行「陰莖衝擊療法」日服54粒藥 1原因反致加速衰老

【回春／美國富豪／換血／逆齡／抗衰老】過猶不及！美國47歲億萬富豪Bryan Johnson，自2021年起展開「回春計劃」，年擲千萬元進行各種瘋狂療法，求「重返18歲」。最近，他實行「陰莖衝擊療法」，又透露自己每日服用大量藥物，但發現有一種藥卻讓他加速衰老！

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綜合外媒報道，現年47歲的美國富豪Bryan Johnson，年輕時打造的線上支付平台Braintree被收購後狂賺8億美元，自此身家豐厚，在2021年宣佈展開「返老還童計劃」，每年花費近200萬美元（約港幣1600萬元）進行各種瘋狂療法，期望讓身體回到18歲狀態。

實行「陰莖衝擊療法」：感覺年輕15歲

Bryan Johnson透露，他曾嘗試過2個月的「陰莖衝擊療法」（Shockwave Thrapy）：透過衝擊波刺激陰莖，使組織自我重建，使器官比先前更「強大」。他反饋療法效果表示，感覺陰莖像是「年輕了15歲」；但器官在遭受衝擊時，會非常疼痛。他亦養成睡覺時習慣用機器檢查陰莖勃起次數，預防勃起功能障礙。

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日服54粒藥 1原因反致加速衰老

Bryan Johnson還表示，自己每天會服用54粒藥。但最近，他發現所服用的免疫抑制藥物雷帕黴素（Rapamycin），會令他加速衰老。據悉，Bryan Johnson在5年前服用該藥物，就不時出現異常身體反應，包括皮膚與軟組織會無故發炎、血脂異常、血糖過高，靜止心率較高等問題。

曾與17歲兒子換血

2023年，Bryan Johnson開展了「三代換血」療法，將其17歲兒子的1公升血液注入體內，希望可以從中獲得抗衰老效果；同時也把自己的1公升血液捐給70歲父親。而換血的過程並非單純由A體内抽血直接注入B體内，而是先使用儀器把捐血者的一公升血液，先分離成血漿、紅血球、白血球和血小板，步驟非常繁瑣。

面對輿論爭議，Bryan強調，兒子是自願參與計劃。不過他之後在社交平台正式宣佈，有關計劃以失敗告終，坦言經過一輪生物數據分析，未見到換血療法於其身上有任何成效。

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事實上，聯邦食品和藥物管理局（FDA） 曾在2019年發聲明，亦提醒大眾換血療法尚未通過嚴格測試，並强調使用血液治療有風險。

嚴格控制作息飲食 被Netflix拍成紀錄片

除了換血計劃，Bryan也長期嚴格限制生活作息和飲食，生活極度規律。他公開表示，自己會每天早上5點起床，遵守素食飲食計畫，每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，限制每日攝取1,977卡路里以内的熱量；甚至每天早上11點就必須吃「晚飯」，他坦言這是最困難的，因之後的一整天都要捱餓。

另外，Bryan更習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、每天早上會健身鍛鍊1小時，每周進行3次高強度鍛鍊。他還公開了睡前習慣，因常監測自己的生命徵象（vital signs），所以在睡前會將自己連接到一台機器，在半夜睡著時，機器會計算他在期間的陰莖勃起次數，以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。另外在入睡時，他會戴上抗阻藍光的專用眼鏡2小時，以維持睡眠品質。

Bryan Johnson求回春的瘋狂舉動，也被Netflix拍成紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever），已於2025年1月1日正式上架。

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