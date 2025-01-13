時尚速報｜蛇年限量版球鞋上架　adidas+On+Converse+Nike祝大家健步如飛

▲ 上一次皮鞋版Superstar火速售罄，不知對這對蛇年版又能否再下一城。（$1,499/juicestore.com/圖片品牌提供）

還有個多星期就踏入中國傳統農曆新年，要添置新裝，特別是鞋履，當然要在新年前盡早張羅，當中數個運動品牌已經將蛇年限定版推出恭候大家挑選。

▲ 鞋帶位置加上象征財富寓意的錢幣裝飾。（圖片品牌提供）

adidas X CLOT

由陳冠希主理的CLOT和adidas於12月推剛推出了一對Superstar皮鞋不久，言猶在耳，為祝賀蛇年而來的聯乘球鞋緊接而來。

今次CLOT Superstar LNY by Edison Chen設計靈感源自於蛇類在自然棲息地中的靈動狀態，同時希望以此來鼓勵每一個人能夠勇敢自信地的享受人生旅程。蛇紋圖案貫穿黑色鞋身，同時亦是首次在這鞋款上融入絲綢圖案，加上沿用CLOT Superstar的鋸齒形鞋底，細節上，還添加象征財富寓意的錢幣裝飾，沒有刻意加入紅色，更是討好。

▲ Cloudtilt蛇年版輕量休閒鞋專為日常穿著而設。（$1,490/ On/圖片品牌提供）

▲ Cloud X 4蛇年版綜合訓練鞋，內置新年限定紅色X形Speedboard速度板，有效提升前腳的靈活性。中底採用Helion superfoam泡棉，帶來柔軟的觸感，中足籠設計則在橫向運動時增強穩定性。（$1,390/On/圖片品牌提供

▲ 另有童裝款式Cloudleap蛇年版兒童款休閒鞋，紅色鞋墊、蛇形印花和金色logo外，紅色鞋帶亦寓意著好運連連。鞋舌部分與鞋面相連，搭配拉環設計，方便兒童輕鬆穿脫。（$790/ On/圖片品牌提供）

On

雖然On創立多年，但得到Loewe的加持後，這兩三年才廣為大家認識，看見今天品牌在港的兩間專門店經常車水馬龍就知是當頭大熱。

隨著蛇年將至，On亦推出兩款成人蛇年鞋款包括Cloudtilt蛇年版輕量休閒鞋和Cloud X 4蛇年版綜合訓練鞋。有別於其他品牌將蛇的造型融入鞋身，On的鞋款只用上不太明顯的蛇形印花，以白色為主調，配合只作點綴的紅色和金色，優勝的設計在於農曆新年過去後，穿上後都不會感到突兀和過時。

▲ Converse將旗下3種鞋款推出蛇年版。（圖片品牌提供）

▲ 大家耳熟能詳的Chuck70球鞋，鞋面是緹花鞋面與仿蛇紋皮革，營造富泰氣派。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 用上不同材質拼接雙拼色緹花鞋面的CTAS Cruise球鞋，配備柔軟Ortholite鞋墊。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 復古款式的Run Star Trainer球鞋，內置CX發泡鞋墊。（售價待定/圖片品牌提供）

Converse

作為時裝和鞋履品牌要迎接傳統中國農曆新年而推出特別版球鞋，所用到的元素都是離不開典型的紅色和金色，今年Converse不例外，於旗下的3款球鞋推出蛇年版本。

首先最普及的Chuck70球鞋，將霧光緹花鞋面與仿蛇紋皮革相互相結合，白色鞋面輔以紅金相間的幸運繩設計，富貴迫人，一反以往的街頭風格。至於復古的有Run Star Trainer球鞋，應用紅縫針勾線設計與仿蛇紋鞋面，搭配裂紋反毛皮裝飾和CX發泡鞋墊，讓大家於蛇年健步如飛。而另一款CTAS Cruise球鞋用上不同材質拼接雙拼色緹花鞋面，與熠熠生輝仿蛇紋商標和金屬鏈條相輔相成。

▲ 為蛇年而來的Nike全新「曼巴之年」系列的Kobe Bryant球鞋，紅色的是大中華獨家版本。（售價待定/nike.com/圖片品牌提供）

▲ 將金蛇圖案環繞標誌性Swoosh商標。（圖片品牌提供）

Nike

今年Nike將蛇年別注版系列交給Kobe Bryant手上，將他傳奇的曼巴精神與農曆蛇年互相結合。

主打鞋款是Kobe 5 Protro，身為籃球鞋的粉絲應該還記得當年這球鞋推出的紫黃色版本成為搶購和炒賣的對象，所以大家看到這對同樣用了紫色，但黃色換上金色的版本，將金蛇圖案環繞標誌性Swoosh商標，可能有點高興也說不定，留意的是紅色是大中華區獨家發售的版本，大家又有何意見？

產品查詢：Converse（2388 8382）、On（2630 5973 ）、juicestore.com、nike.com

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