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UNIQLO優惠｜UNIQLO一連3周新年減價優惠　$49起入手男女童裝HEATTECH/羽絨/牛仔褲

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

UNIQLO一連3周新年減價優惠，$49起入手男女童裝HEATTECH、羽絨、牛仔褲。

【UNIQLO優惠/UNIQLO減價】農曆新年就到，是時候添置新裝！UNIQLO推出為期三周的新年特別活動，首周優惠即日起開始，多款男女裝、童裝及嬰幼兒服裝低至$49起，冬天必備的HEATTECH保暖內衣亦有平，即睇優惠詳情！

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UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價

UNIQLO推出為期三周的新年特別活動，首周限定優惠由即日起至1月16日，多款商品現正進行減價，包括男女裝、童裝、嬰幼兒服裝、HEATTECH、羽絨等等，點擊下圖即看首周限定優惠商品：

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UNIQLO優惠｜首周限定優惠商品

特價商品售價
女裝/男裝 指定牛仔褲$249（原價$299）
女裝/男裝 PUFFTECH 連帽外套$399（原價$499）
女裝/男女通用 指定羽絨外套$699（原價$799）
女裝/男裝 指定 HEATTECH T 恤$79（原價$99）
童裝 指定羽絨外套$199起
童裝/嬰幼兒 指定 HEATTECH T恤$49起
女裝 超輕型薄羽絨外套$299（原價$399）
女裝 PUFFTECH 壓線外套$399（原價$499）
女裝 羅紋高領 T恤$79（原價$99）
女裝 針織搖粒絨高領 T 恤$79（原價$129）
女裝 長絨搖粒絨拉鏈外套新原價 $199
女裝 HEATTECH 搖粒絨樽領 T恤新原價 $129
男女通用 搖粒絨拉鏈外套新原價 $199

UNIQLO優惠｜新會員送優惠券

優惠適用於UNIQLO門市及網店，下載UNIQLO APP並登記成為會員，即可享單次購物滿$400減$40優惠券。

UNIQLO優惠｜UNIQLO新年優惠詳情

日期：即日起至1月16日
地點：UNIQLO門市及網店
網店連結：【UNIQLO網站

UNIQLO優惠｜UNIQLO門市一覽

香港島
太古城中心店太古城道18號太古城中心4樓 401店
電話：2907 0302
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
北角匯店香港北角渣華道123號北角匯二期1樓121-123及2樓 201, 221-223號舖
電話：2907 8806
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
利舞臺旗艦店銅鑼灣波斯富街99號利舞臺地鋪、地庫一及二層
電話：2577 5811
營業時間：星期日至星期四及公眾假期 上午11:00 - 晚上10:00，星期五、六及公眾假期前 上午11:00 - 晚上11:00
九龍
又一城店九龍塘達之路80號又一城L1-01店
電話：2265 8586
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
德福廣場店九龍灣德福廣場二期301B店
電話：2756 9010
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
apm店九龍觀塘道418號創紀之城 5 期 apm L3-Xsite 店
電話：(852) 3148 9111
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
V Walk店九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓35及36號
電話：2878 8773
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
荷里活廣場店香港九龍鑽石山龍潘街3號荷里活廣場地下G101 & G101A店
電話：2955 4100
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
樂富廣場店九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1151-1156店
電話：2337 3837
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
美麗華店九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖
電話：2314 8886
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
奧海城店九龍奧海城2期UG 40-45店
電話：2272 4977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新世紀廣場店九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓217-235,238店
電話：2777 7802
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
海港城店九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3231-2店
電話：2175 0810
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
朗豪坊店九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊L5 12-15號舖
電話：2668 9628
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
新界
大埔超級城店新界大埔超級城B區2樓212-213店
電話：2667 1977
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新城市廣場店新界沙田新城市廣場一期225店
電話：2606 1126
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新港城中心店新界馬鞍山新港城中心3樓3025-29店
電話：2146 6658
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
圍方店新界沙田區大圍車公廟路18號圍方2樓223-224舖
(大圍港鐵站B出口扶手電梯直上)
電話：2311 2118
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
東港城店新界將軍澳坑口東港城178-179 & 191-192店
電話：2628 5888
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
PopCorn店新界將軍澳唐俊街 9 號PopCorn F99-102店
電話：2752 1457
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
新都城店新界將軍澳欣景路8號新都城中心2 期一樓1055-62號舖
電話：2311 2823
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
青衣城店新界青衣青敬路33號青衣城1樓108C店
電話：2495 6271
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
新都會廣場店新界葵芳興芳路223號新都會廣場L3 層336號舖
電話：2661 0618
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
荃新天地店新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓126，128，137-143，145-146店
電話：2941 0471
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
愉景新城店香港荃灣青山道398號D‧PARK愉景新城1樓1005至1007舖
電話：2363 2218
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
屯門市廣場店新界屯門市廣場一期2樓2001-2011及2021-2023店
電話：2618 4311
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
V City店新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-89店
電話：2673 4408
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
元朗廣場店新界元朗青山公路元朗廣場二樓201-220a店
電話：2777 5380
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
T Town店新界元朗天水圍天華路30號天頌苑T Town South一樓S122-124店
電話：2816 1468
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00
YOHO MALL店新界元朗朗日路9號形點I 1樓1156-1157舖
電話：2440 3668
營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00
東薈城店香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖
電話：2868 0077
營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00

延伸閱讀：UNIQLO官方教3種頸巾綁法

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖

大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。點擊下圖瀏覽步驟：

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