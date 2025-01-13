UNIQLO優惠｜UNIQLO一連3周新年減價優惠　$49起入手男女童裝HEATTECH/羽絨/牛仔褲

▲ UNIQLO一連3周新年減價優惠，$49起入手男女童裝HEATTECH、羽絨、牛仔褲。

【UNIQLO優惠/UNIQLO減價】農曆新年就到，是時候添置新裝！UNIQLO推出為期三周的新年特別活動，首周優惠即日起開始，多款男女裝、童裝及嬰幼兒服裝低至$49起，冬天必備的HEATTECH保暖內衣亦有平，即睇優惠詳情！

最新影片：

UNIQLO優惠｜UNIQLO一連兩周大減價

UNIQLO推出為期三周的新年特別活動，首周限定優惠由即日起至1月16日，多款商品現正進行減價，包括男女裝、童裝、嬰幼兒服裝、HEATTECH、羽絨等等，點擊下圖即看首周限定優惠商品：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

UNIQLO優惠｜首周限定優惠商品

特價商品 售價 女裝/男裝 指定牛仔褲 $249（原價$299） 女裝/男裝 PUFFTECH 連帽外套 $399（原價$499） 女裝/男女通用 指定羽絨外套 $699（原價$799） 女裝/男裝 指定 HEATTECH T 恤 $79（原價$99） 童裝 指定羽絨外套 $199起 童裝/嬰幼兒 指定 HEATTECH T恤 $49起 女裝 超輕型薄羽絨外套 $299（原價$399） 女裝 PUFFTECH 壓線外套 $399（原價$499） 女裝 羅紋高領 T恤 $79（原價$99） 女裝 針織搖粒絨高領 T 恤 $79（原價$129） 女裝 長絨搖粒絨拉鏈外套 新原價 $199 女裝 HEATTECH 搖粒絨樽領 T恤 新原價 $129 男女通用 搖粒絨拉鏈外套 新原價 $199

UNIQLO優惠｜新會員送優惠券

優惠適用於UNIQLO門市及網店，下載UNIQLO APP並登記成為會員，即可享單次購物滿$400減$40優惠券。

UNIQLO優惠｜UNIQLO新年優惠詳情

日期：即日起至1月16日

地點：UNIQLO門市及網店

網店連結：【UNIQLO網站】

UNIQLO優惠｜UNIQLO門市一覽

香港島 太古城中心店 太古城道18號太古城中心4樓 401店

電話：2907 0302

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 北角匯店 香港北角渣華道123號北角匯二期1樓121-123及2樓 201, 221-223號舖

電話：2907 8806

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 利舞臺旗艦店 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺地鋪、地庫一及二層

電話：2577 5811

營業時間：星期日至星期四及公眾假期 上午11:00 - 晚上10:00，星期五、六及公眾假期前 上午11:00 - 晚上11:00 九龍 又一城店 九龍塘達之路80號又一城L1-01店

電話：2265 8586

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 德福廣場店 九龍灣德福廣場二期301B店

電話：2756 9010

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 apm店 九龍觀塘道418號創紀之城 5 期 apm L3-Xsite 店

電話：(852) 3148 9111

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 V Walk店 九龍深水埗深旺道28號V Walk 2樓35及36號

電話：2878 8773

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 荷里活廣場店 香港九龍鑽石山龍潘街3號荷里活廣場地下G101 & G101A店

電話：2955 4100

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 樂富廣場店 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場1151-1156店

電話：2337 3837

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 美麗華店 九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期2樓215-23號舖

電話：2314 8886

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 奧海城店 九龍奧海城2期UG 40-45店

電話：2272 4977

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新世紀廣場店 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場2樓217-235,238店

電話：2777 7802

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 海港城店 九龍尖沙咀海港城港威商場3樓3231-2店

電話：2175 0810

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 朗豪坊店 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊L5 12-15號舖

電話：2668 9628

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 新界 大埔超級城店 新界大埔超級城B區2樓212-213店

電話：2667 1977

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新城市廣場店 新界沙田新城市廣場一期225店

電話：2606 1126

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新港城中心店 新界馬鞍山新港城中心3樓3025-29店

電話：2146 6658

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 圍方店 新界沙田區大圍車公廟路18號圍方2樓223-224舖

(大圍港鐵站B出口扶手電梯直上)

電話：2311 2118

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 東港城店 新界將軍澳坑口東港城178-179 & 191-192店

電話：2628 5888

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 PopCorn店 新界將軍澳唐俊街 9 號PopCorn F99-102店

電話：2752 1457

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 新都城店 新界將軍澳欣景路8號新都城中心2 期一樓1055-62號舖

電話：2311 2823

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 青衣城店 新界青衣青敬路33號青衣城1樓108C店

電話：2495 6271

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 新都會廣場店 新界葵芳興芳路223號新都會廣場L3 層336號舖

電話：2661 0618

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 荃新天地店 新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓126，128，137-143，145-146店

電話：2941 0471

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 愉景新城店 香港荃灣青山道398號D‧PARK愉景新城1樓1005至1007舖

電話：2363 2218

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 屯門市廣場店 新界屯門市廣場一期2樓2001-2011及2021-2023店

電話：2618 4311

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 V City店 新界屯門鄉事會路83號V city MTR層M-89店

電話：2673 4408

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 元朗廣場店 新界元朗青山公路元朗廣場二樓201-220a店

電話：2777 5380

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 T Town店 新界元朗天水圍天華路30號天頌苑T Town South一樓S122-124店

電話：2816 1468

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00 YOHO MALL店 新界元朗朗日路9號形點I 1樓1156-1157舖

電話：2440 3668

營業時間：每日上午11:00 - 晚上10:00 東薈城店 香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城名店倉1樓117號舖

電話：2868 0077

營業時間：每日上午10:00 - 晚上10:00

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法 冬天穿搭必學1種方式最保暖

大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。點擊下圖瀏覽步驟：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多優惠報道：

百佳優惠2025｜百佳超市大派$300優惠券 會員再享高達$100折扣優惠

賀年禮品｜一田賀年優惠低至34折 精選10大海味品牌+福袋 $39換購阿一4頭鮑魚

麥當勞優惠︱$39招財牛堡套餐回歸 App用戶購指定套餐減$3限時送利是封

靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾

長者咭優惠2025｜最新32大長者咭+樂悠咭餐飲優惠 稻香$18.8兩款點心/南記免費豆漿/麥當勞免費薯餅

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】