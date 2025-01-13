精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體

【電騙/賣豬仔／詐騙/業績／墮樓】自從「王星事件」後，拐賣案的受害人愈揭愈多。近日一名31歲男子於柬埔寨邊境墮樓亡，便被當地傳媒揭發，其死因疑似因無法再忍受詐騙集團的高壓工作，於是才做出傻事。

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綜合泰國傳媒報導，事發於上周三(8日)柬埔寨邊境城鎮波貝（Poipet）一幢樓高18層的建築物，一名男子於晚上11時許突然從大廈的窗邊一躍而下，直接撞落停泊於地下的一輛私家車車頂上，由於傷勢嚴重，他當場死亡。

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據了解，31歲的死者國藉是泰國人，而涉事的大廈本身除了是一間賭場，也是當地其中一個詐騙集團的運作地點，更駭人的事，除了死者外，私家車附近還有至少兩具屍體。至於男子墜樓原因，有傳媒便估計可能與他於詐騙集團工作業績不達標有關，但亦不排除是潛逃失敗。目前男子的遺體已被送往波貝醫院。該地區的泰國救援隊已聯繫他的家人。

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被「賣豬仔」的王星於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

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