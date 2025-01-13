結業潮｜屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業 太子爺「熊仔頭」揭1原因告別

▲ 屹立26年兩餸飯始祖源興美食結業，太子爺熊仔頭揭1原因告別。

【兩餸飯/結業潮/源興美食/熊仔頭】兩餸飯可謂香港人名物，不僅經濟實惠夠大份，還兼備住家的味道。屹立26年西九美食廣場的兩餸飯始祖源興美食，太子爺「熊仔頭」近日宣布即將結業，網民感不捨並指由「20蚊4餸飯」年代開始光顧︰「無咗會好唔捨得」！

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結業潮｜深水埗街坊飯堂

位於深水埗的西九龍中心美食廣場（food court）開業26年，被譽為兩餸飯始祖的「源興美食」，兩餸飯熱潮未興起時，此店已經在深水埗大受歡迎，更受FB「香港兩餸飯關注組」版主大力推介。《源興》的兩餸飯造福了不少深水埗居民，網民表示這裡的餸菜不僅份量足，還少鹽少油，健康又美味。多年來，源興美食的四餸飯價格也一直保持在合理範圍內，吸引了無數食客前來光顧。

結業潮｜源興太子爺親揭結業原因

近日，源興太子爺Youtuber「熊仔頭」拍片宣布結業，片中他向另一位 YouTuber 肥豪推介店鋪的三款菜式，更提及「爸爸話3餸飯抵食過2餸飯」大讚茄子、蒸鯇魚新鮮「值回票價」、肉餅「夠肥」好味，「熊仔頭」更向觀眾溫馨提示可以向老闆娘要求鯇魚腩。當肥豪問及結業原因，熊仔頭強調，店鋪結業「完全不關錢事」，即使發佈短片後為店鋪帶動人氣，仍難改結業命運。

他解釋結業全因「父母真的老了」、「真的做不到了」，雖然可惜，但仍決定將店鋪轉讓望兩老可休息，並希望有意接手的朋友聯絡他們。熊仔頭並沒公佈正式結業日期，但呼籲舊客把握時間「探下兩老」，指兩老會很感動。

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結業潮｜版主與網民感到不捨

FB「香港兩餸飯關注組」版主出帖文憶述當年後生拍拖時，為了慳錢經常幫襯源興兩餸飯，還風趣表示這段美好回憶相信版主夫人「忍咗我好耐」。關注組有不少組員提及源興水準好穩定，雖然賣相一般，但為了履行職責，版主早前再到源興一試︰「三餸飯只需 $38，生炒骨意外地脆皮，還有蒸大片鱸魚，鮮甜可口，菜心苗也非常嫩滑，還有紅蘿蔔菜乾湯，真係好有家庭風味，這個價錢和質素絕對無投訴。」

有網民回憶起自己從「20蚊4餸飯」的年代開始光顧，認為源興美食是自己心目中的最佳選擇。「西九經典抵食系列，明將認第一， 第二就係呢一檔不服來辯」、「我去親西九必食三餸飯，好夠火候同鑊氣平民價錢抵食。」、「住深水埗嘅集體回憶」、「真心3餸飯黎講好出息」，更有網民表示「姨姨叔叔係時候享清福！捱世界留返俾個仔」

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結業潮｜年輕人追捧的網上頻道

FHProductionHK，又稱熊仔頭，是一個香港YouTube頻道，由2012年開始運作，主要製作聚焦香港社會議題的搞笑短片和愛情微電影。頻道由「熊仔頭」和「藍仔頭」創立，其影片曾登上「年度香港十大熱門原創影片排行榜」，例如2014年的《我在香港讀書的日子 (上集)》榮獲年度熱門第一位。

2023年1月1日，「熊仔頭」宣布因抑鬱暫時引退，當時最後一條片題為「【熊館】熊仔頭：『多謝睇左十年！有緣再見』」的影片中分享了他自小於深水埗成長及自己的家庭背景，同時更提到父親於西九龍中心經營三餸飯店舖。

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