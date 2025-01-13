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KK園區｜黎棟國：專責小組赴泰跟進反映政府高度重視　有信心取得成果

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立法會議員、前保安局局長黎棟國。（資料圖片）

保安局昨（12日）率領警方及入境處專責小組赴泰，跟進港人在泰國被禁錮從事非法工作個案。立法會議員、前保安局局長黎棟國今早（13日）在電台節目表示，由副局長卓孝業帶領專責小組跟進事件，反映政府高度重視事件，相信當局已經與當地警方及有關方面取得聯繫，有信心專責小組能夠取得成果。

內地男演員王星在泰緬邊境疑被「賣豬仔」，黎棟國表示，事件後市民對這類事件注意度大幅提升，是令泰國政府注意力度加強的契機，認為政府要把握好時機，是否太遲則屬「見仁見智」。

保安局現時對泰國維持黃色旅遊警示，被問到是否有需要將之提高，黎棟國指旅遊警示的主要目的，是當局認為香港人如到當地有特別事項要注意，警告市民小心行動；目前泰國確實有事情需要留意，所以維持黃色旅遊警示合理。至於是否需要提升，則要視乎事態發展。

黎又指，目前相關沒有涉及旅遊期間被綁架個案，大部分懷疑被誘騙到當地禁錮個案，都是涉及在網上以高薪帶貨作為引誘，要減少這類騙案，最重要是市民提高警惕。

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罪案 旅遊警示 泰國 入境處 保安局

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