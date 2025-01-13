中環大館｜大館訪客人次突破2千萬　1月底推立體光雕投影匯演

▲ 「大館」踏入7周年，總訪客人次已突破2000萬，僅在過去一年，大館更錄得470萬人次。（大館提供圖片）

【大館 / 馬會 / 綻放大館】「大館」踏入7周年，自2018年開幕至今，總訪客人次已突破2000萬，僅在過去一年，大館更錄得470萬人次，為本港藝術文化發展注入動力。

「大館」與馬會持續致力通過藝術、文化和保育項目為社區帶來啟發與靈感，提供一個充滿活力的空間以凝聚大眾。緊接12月的節慶活動《馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂 2024》，大館將於1月底至2 月中每晚呈獻年度立體光雕投影匯演《綻放大館》及師友計劃《綻放大館：光雕繪本》，於檢閱廣場及監獄操場展開別具創意的視覺盛宴，將藝術、科技與社區連繫，為訪客帶來獨有的體驗。

大館總監張晶晶表示，接待超過 2,000萬人次參觀，對大館來說是一個意義深遠的里程碑。這反映公眾持續支持並參與大館舉辦具有啟發性、富教育意義及聯繫社區的不同體驗。館方衷心感謝香港賽馬會一直以來的支持，為大館注入新脈搏，打造與生活息息相關的文化、藝術與保育體驗。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】