西貢汽車起火｜西貢私家車撼欄後車頭陷火海 熱心人助司機及時逃生：快啲出嚟！
撰文： 王月明
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【西貢公路 / 交通意外 / 車禍】上周六（1月11日）西貢公路發生驚險交通意外，情況十分危險緊急，有人在Facebook「馬路的事」群組上傳影片，指一輛黑色私家車疑失控自炒剷上石壆撞欄，而後燃起熊熊大火，司機在熱心人幫助下及時棄車逃生。
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汽車起火｜好心人協助司機逃生
據影片可見，事發後私家車安全氣袋彈出，司機呆坐在駕駛室，頭部似有流血，有熱心途人協助救人，大聲提醒並催促司機「着咗火啊！快啲出嚟！快啲快啲快啲！」，司機奮力離開車廂，腿部疑似受傷，踉蹌遠離事故車輛。
其間，熱心人不斷催促司機，車輛隨時可能起火，「行開先啊，唔好等啊！」，還有一名途經事發現場的藍衣司機停車，小跑上前詢問司機情況，並幫助司機盡快遠離車輛，司機隨後便癱倒在不遠處的石壆上。
不久後，事故車輛車頭冒煙起火，後全車陷入火海。救援人員到場後，將受傷司機送往將軍澳醫院治理，消防出動煙帽隊拖喉灌救，約半小時後將火救熄。
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