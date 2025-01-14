  • 20°C
香港時間：2025114日 (二) 16:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男性絕育｜真人「怪醫秦博士」整容醫生拍片自行結紮　網民驚嘆：練葵花寶典？【附男性絕育Q&A】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【結紮手術／男性絕育】醫生做手術實屬常事，但親自操刀為自己做手術必定是奇人異事。台灣一名整容醫生拍片直擊自己絕育的過程，全程親自操刀結紮，轟動全網。不少網民大讚勇敢，且給予他「怪醫秦博士」（Black Jack）的封號。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作 鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

台灣整形外科醫生陳瑋農在其Facebook專頁發布影片，身穿病人袍和帶上髮帽的他，表示正準備要自己幫自己做結紮手術。身後的白板亦已寫下手術的步驟和程序：

1. 姿勢擺位

2. 鋪單（無菌）

3. 觸摸找輸精管

4. 打局部麻藥

5. 表皮切開

6. 找到輸精管

7. 兩端夾起來

8. 輸精管部分切斷

9.  輸精管綁起來

10. 傷口縫合

上述10個步驟是做一側的結紮，之後再重覆上述步驟，做另一側的輸精管。陳瑋農術前表示緊張，亦多次強調切勿模仿，建議做結紮手術最好找一個合格的泌尿科醫生。

很緊張，大家千萬不要模仿我，在家自己做這個太危險了。

點擊圖片放大
+9
+8

陳瑋農一開始做手術，直言感覺在綁輸精管時，感覺「很痠、很奇怪」，遠端比較沒感覺，近端比較深。剪斷輸精管後，他開始為傷口縫線。他隨後亦提到手術期間有太太陪伴，旁邊亦有一位泌尿科醫生駐場和男護士負責拍攝，他全程都是親自動手。直到手術結束後，他才鬆一口氣，大喊「很累」。他隔天再分享術後感受，指做完手術當晚比較痛，但翌日起床已經沒事，興奮舉手表示「手術大成功」。

很特別的體驗，不會有下次了。

影片一發佈轟動全網，被網民瘋狂轉載。不少人留言封他為「怪醫秦博士」，笑指他身兼主刀醫生和病患，形容過程如同「自我了『結』」。有網民留言問他有否申請當地保費，他親自回應指「全額自費啊。我付錢給陳瑋農醫師，陳瑋農醫師幫陳瑋農結紮。」亦有網民留言詢問為何要做結紮手術，他表示已經育有3名孩子，覺得是時候便動手做，重申自己為自己結紮，在台灣是完全合法的。

點擊圖片放大
+6
+5

男性絕育｜男性絕育手術5大Q&A

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

【避孕方法】男人結紮影響性功能和性慾？ 泌尿科醫生親解男性結紮手術迷思

3孩爸爸結紮2年仍令太太第4度懷孕 台醫：精蟲太強要重新結紮【內附詳細解釋】

不想再有第三胎 2孩爸爸拍片記錄結紮手術辛酸：整天都有人好像把你抓住

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇
16:00 2024/11/04
生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇
台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒
17:35 2025/01/10
台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒

你可能感興趣

男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
19:12 2024/10/25
男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌
生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇
16:00 2024/11/04
生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇
台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒
17:35 2025/01/10
台版張致恆｜5孩爸爸承諾結紮後反口　晉升6孩之父靠補助金育兒
健康問題 生育 健康養生 手術

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
癌症警號｜罹癌初期無明顯症狀13種癌症徵兆要留神　本港3大免費篩檢一覽
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕