男性絕育｜真人「怪醫秦博士」整容醫生拍片自行結紮　網民驚嘆：練葵花寶典？【附男性絕育Q&A】

【結紮手術／男性絕育】醫生做手術實屬常事，但親自操刀為自己做手術必定是奇人異事。台灣一名整容醫生拍片直擊自己絕育的過程，全程親自操刀結紮，轟動全網。不少網民大讚勇敢，且給予他「怪醫秦博士」（Black Jack）的封號。

最新影片：

台灣整形外科醫生陳瑋農在其Facebook專頁發布影片，身穿病人袍和帶上髮帽的他，表示正準備要自己幫自己做結紮手術。身後的白板亦已寫下手術的步驟和程序：

1. 姿勢擺位 2. 鋪單（無菌） 3. 觸摸找輸精管 4. 打局部麻藥 5. 表皮切開 6. 找到輸精管 7. 兩端夾起來 8. 輸精管部分切斷 9. 輸精管綁起來 10. 傷口縫合

上述10個步驟是做一側的結紮，之後再重覆上述步驟，做另一側的輸精管。陳瑋農術前表示緊張，亦多次強調切勿模仿，建議做結紮手術最好找一個合格的泌尿科醫生。

很緊張，大家千萬不要模仿我，在家自己做這個太危險了。

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陳瑋農一開始做手術，直言感覺在綁輸精管時，感覺「很痠、很奇怪」，遠端比較沒感覺，近端比較深。剪斷輸精管後，他開始為傷口縫線。他隨後亦提到手術期間有太太陪伴，旁邊亦有一位泌尿科醫生駐場和男護士負責拍攝，他全程都是親自動手。直到手術結束後，他才鬆一口氣，大喊「很累」。他隔天再分享術後感受，指做完手術當晚比較痛，但翌日起床已經沒事，興奮舉手表示「手術大成功」。

很特別的體驗，不會有下次了。

影片一發佈轟動全網，被網民瘋狂轉載。不少人留言封他為「怪醫秦博士」，笑指他身兼主刀醫生和病患，形容過程如同「自我了『結』」。有網民留言問他有否申請當地保費，他親自回應指「全額自費啊。我付錢給陳瑋農醫師，陳瑋農醫師幫陳瑋農結紮。」亦有網民留言詢問為何要做結紮手術，他表示已經育有3名孩子，覺得是時候便動手做，重申自己為自己結紮，在台灣是完全合法的。

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男性絕育｜男性絕育手術5大Q&A

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