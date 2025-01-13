巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕

▲ 疑因「未摺BB車」拒乘客登車，女車長遭推落地跌傷頭，38歲男家長被捕。

【大埔／巴士女車長／傷人／bb車】大埔發生懷疑傷人案。昨日（12日）晚上10時許，警方接獲報案，指一名男子於大埔中心巴士總站徒手打傷一名巴士女車長。女車長報稱頭部受傷被送院治療，涉案男子已被警方拘捕。

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巴士規則｜大埔巴士女車長遭推跌

有網民於12日晚上10時許在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指一名男子在大埔中心巴士總站乘搭72X線巴士期間，疑因未能摺叠嬰兒車，遭女車長拒絕登車，雙方因此發生爭執，女車長其後更被該名男子推跌落地。

72x，事緣男乘客收唔到架BB車，司機唔俾佢上，跟住佢鬧個司機，司機就話唔開車。另一架72X到咗之後，佢嗰一家人都諗住上車，女司機攔住母女上車，男乘客就郁手推個女司機，司機就瞓低咗喺地下。ps: 女司機跌落地下嘅時候聽到佢個頭撼咗落地下，都好響下。

據該發帖網民所附的相片，顯示一名穿車長制服的人士倒地，涉事男子「一家人」連嬰兒車則仍在現場，同時有救護車到場，亦有多名巴士公司職員到場了解情況。

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巴士規則｜網民：收唔到就推返屋企

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛批評該名男乘客，「個細路睇住呀爸推人，身教。上唔到咪坐的士囉」、「收唔到架bb車就搭的士啦！香港搭巴士要收好架BB車先俾上巴士㗎」，亦有網民指出，「堅持唔收就搭MTR啦」、「收唔到就推返屋企啦」。

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其後一名自稱是男事主胞姐的網民，以匿名方式再發帖「解釋」事件。帖文指，事發時他們一家在大埔中心食完晚飯，準備搭72X線巴士回富蝶邨，

呢個巴士婆串串貢藐藐嘴，我細佬叫佢開雙門俾佢架BB車上車，佢都唔肯，死都要開單門，條巴士婆話你上到就上。我細佬就想試下上唔上到，因為站台距離架巴士實在太遠上唔到，又唔降低地台，跟住條巴士婆就落車話我細佬用粗口鬧佢，你洗唔洗咁呀，揸巴士咋你，你有冇同情心，跟住佢自己扮瞓低，唔想做咪出聲囉。

不過，此帖一出即被網民圍攻，大約10多分鐘後帖文即被刪除，隨後亦出現大量類似匿名惡搞帖文。

巴士規則｜警方及九巴回應事件

TOPick就上述事件向警方及九巴查詢。警方回應指，於12日晚上10時04分接獲一名巴士職員報案，指一名男子徒手打傷車長。涉案男子姓曹，38歲；巴士女司機姓溫，46歲。初步得悉，兩人因嬰兒車摺疊問題而發生爭吵，期間女司機被對方用手推跌倒地，後頭受傷，隨後由救護車送往那打素醫院治理。曹姓男子則涉嫌「普通襲擊」被拘捕。

另外九巴回應表示，周日晚上（12日）近十時，九巴一輛往旺角（柏景灣）路線72X車長駛至大埔中心總站時，有登車乘客就嬰兒車問題與車長產生爭執，車長隨即向站長求助。其後另一輛路線72X巴士駛至，該名乘客打算攜帶嬰兒車改乘該輛巴士時亦被車長勸止，車長懷疑被推跌受傷，外勤人員報警處理，車長須送院治理。

九巴譴責一切對車長的暴力行為，會配合警方調查事件，並提醒乘客，根據《乘客須知》，攜帶嬰兒車的乘客須將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）；車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

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