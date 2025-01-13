  • 18°C
香港時間：2025113日 (一) 13:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

疑因「未摺BB車」拒乘客登車，女車長遭推落地跌傷頭，38歲男家長被捕。

【大埔／巴士女車長／傷人／bb車】大埔發生懷疑傷人案。昨日（12日）晚上10時許，警方接獲報案，指一名男子於大埔中心巴士總站徒手打傷一名巴士女車長。女車長報稱頭部受傷被送院治療，涉案男子已被警方拘捕。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜體適能教練教2個壺鈴動作 鍛煉大腿肌收緊腰臀腿

巴士規則｜大埔巴士女車長遭推跌

有網民於12日晚上10時許在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指一名男子在大埔中心巴士總站乘搭72X線巴士期間，疑因未能摺叠嬰兒車，遭女車長拒絕登車，雙方因此發生爭執，女車長其後更被該名男子推跌落地。

72x，事緣男乘客收唔到架BB車，司機唔俾佢上，跟住佢鬧個司機，司機就話唔開車。另一架72X到咗之後，佢嗰一家人都諗住上車，女司機攔住母女上車，男乘客就郁手推個女司機，司機就瞓低咗喺地下。ps: 女司機跌落地下嘅時候聽到佢個頭撼咗落地下，都好響下。

據該發帖網民所附的相片，顯示一名穿車長制服的人士倒地，涉事男子「一家人」連嬰兒車則仍在現場，同時有救護車到場，亦有多名巴士公司職員到場了解情況。

點擊圖片放大
+5
+4

巴士規則｜網民：收唔到就推返屋企

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛批評該名男乘客，「個細路睇住呀爸推人，身教。上唔到咪坐的士囉」、「收唔到架bb車就搭的士啦！香港搭巴士要收好架BB車先俾上巴士㗎」，亦有網民指出，「堅持唔收就搭MTR啦」、「收唔到就推返屋企啦」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+7
+6

其後一名自稱是男事主胞姐的網民，以匿名方式再發帖「解釋」事件。帖文指，事發時他們一家在大埔中心食完晚飯，準備搭72X線巴士回富蝶邨，

呢個巴士婆串串貢藐藐嘴，我細佬叫佢開雙門俾佢架BB車上車，佢都唔肯，死都要開單門，條巴士婆話你上到就上。我細佬就想試下上唔上到，因為站台距離架巴士實在太遠上唔到，又唔降低地台，跟住條巴士婆就落車話我細佬用粗口鬧佢，你洗唔洗咁呀，揸巴士咋你，你有冇同情心，跟住佢自己扮瞓低，唔想做咪出聲囉。

不過，此帖一出即被網民圍攻，大約10多分鐘後帖文即被刪除，隨後亦出現大量類似匿名惡搞帖文。

巴士規則｜警方及九巴回應事件

TOPick就上述事件向警方及九巴查詢。警方回應指，於12日晚上10時04分接獲一名巴士職員報案，指一名男子徒手打傷車長。涉案男子姓曹，38歲；巴士女司機姓溫，46歲。初步得悉，兩人因嬰兒車摺疊問題而發生爭吵，期間女司機被對方用手推跌倒地，後頭受傷，隨後由救護車送往那打素醫院治理。曹姓男子則涉嫌「普通襲擊」被拘捕。

另外九巴回應表示，周日晚上（12日）近十時，九巴一輛往旺角（柏景灣）路線72X車長駛至大埔中心總站時，有登車乘客就嬰兒車問題與車長產生爭執，車長隨即向站長求助。其後另一輛路線72X巴士駛至，該名乘客打算攜帶嬰兒車改乘該輛巴士時亦被車長勸止，車長懷疑被推跌受傷，外勤人員報警處理，車長須送院治理。

九巴譴責一切對車長的暴力行為，會配合警方調查事件，並提醒乘客，根據《乘客須知》，攜帶嬰兒車的乘客須將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）；車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

——

相關報道：

網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇

無法再忍？｜坐長途車疑人有三急　巴士上層驚現「黃金」遍佈座位地板　目擊者：仲要係…

【網絡熱話】內地大媽團搭巴士當旅遊巴　行李層層疊塞滿車廂網民鬧爆：好危險

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【小心地滑】大媽巴士躺平睇手機　救護車後續趕到1原因惹狠批
18:49 2023/07/13
【小心地滑】大媽巴士躺平睇手機　救護車後續趕到1原因惹狠批
【網絡熱話】上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士　港男不滿搭$2車污染車廂網上公審
14:21 2023/07/07
【網絡熱話】上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士　港男不滿搭$2車污染車廂網上公審
【巴士怪漢】港男搭巴士被迫讓座怒躺行李架熟睡　乘客揭背後原因：有啲慘
15:42 2023/05/21
【巴士怪漢】港男搭巴士被迫讓座怒躺行李架熟睡　乘客揭背後原因：有啲慘

你可能感興趣

【小心地滑】大媽巴士躺平睇手機　救護車後續趕到1原因惹狠批
18:49 2023/07/13
【小心地滑】大媽巴士躺平睇手機　救護車後續趕到1原因惹狠批
【網絡熱話】上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士　港男不滿搭$2車污染車廂網上公審
14:21 2023/07/07
【網絡熱話】上水伯伯拖大箱紙皮搭巴士　港男不滿搭$2車污染車廂網上公審
【巴士怪漢】港男搭巴士被迫讓座怒躺行李架熟睡　乘客揭背後原因：有啲慘
15:42 2023/05/21
【巴士怪漢】港男搭巴士被迫讓座怒躺行李架熟睡　乘客揭背後原因：有啲慘
健康問題 治療 網絡熱話 九巴 罪案

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物