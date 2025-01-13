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豪門家庭｜鄔友正疑中甲流全身發抖喉嚨劇痛　憂太太翁嘉穗與幼子難逃一劫被傳染

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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鄔友正疑中甲流，病到「五顏六色」 仍掛心妻兒有沒有被傳染！

【鄔友正/翁嘉穗】現年70歲的富商鄔友正去年愛上經營社交平台，不時在「小紅書」分享生活日常，無論外表和身型都保養得宜的他，日前突然發文稱自己只是個普通老人，一樣會生病，原來他疑中甲流致全身發抖喉嚨劇痛，但病到「五顏六色」仍掛心妻兒，怕會傳染給他們，絕對是廿四孝老公和爸爸！   

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富商鄔友正｜與妻賀結婚26周年不久即疑患甲流

鄔友正與1997年香港小姐冠軍翁嘉穗（Virginia）於1999年1月在美國拉斯維加斯結婚，轉眼已26年，兩人婚後育有兩子，分別是23歲大仔Jason和9歲細仔，適逢早前是二人結婚26周年，他們也有吃飯慶祝，豈料事隔不久，鄔友正就疑似患上流感，要跟太太暫時分房瞓。

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富商鄔友正｜全身發抖軟弱冇力比中新冠痛苦

鄔友正於小紅書上載太太、幼子和老助手的照片，留言謂：「福無雙至，禍不單行。半夜從夢中驚醒！頸背痛還未好，我懷疑還中咗甲流！」他形容當刻病徵：「喉嚨好痛，比新冠時更痛，從未試過咁痛！咳得好深，從未試過咳得咁深！整個人全身發抖，軟弱冇力，應該係中咗甲流！」

富商鄔友正｜擔心傳染給妻兒

已經年屆70歲的他看起來十分年輕結實，但今次病倒就令他有感而發：「很久沒有生病了！現在才發覺原來我還是個普通人，而且是個普通老人，一樣會生病的，真係唔好牙刷刷！」

幸好他為人樂觀，轉念認為這次甲流來得合時，因為剛好在新年首爾假期和直播之後，在農曆新年假期之前，並表示應再樂觀一點去想：「我真的很聰明！因為怕傳染太太，所以雖然睡前症狀很輕微，我也睡在身在倫敦的大兒子的房間！和太太隔離！」

身為愛妻號和好爸爸的他，亦顯得憂心表示：

太太身體比我差，忍痛能力不及我，希望她能逃過一劫！更希望沒有傳染9歲的小兒子！

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富商鄔友正｜擔心24小時老助手中招

繼而再想到為自己服務廿四小時的老助手，不知道有沒有傳染給對方：「老助手身體很好，很小（少）生病，但廿四小時在我身邊，只有祝佢好運，祝佢身體健康！明早揭曉！食咗必理痛，現在舒服一點，可以再睡了！希望明天一覺醒來，可以完全康復！晚安。」

隔天醒來鄔友正不忘回覆網民留言，交代最新情況：「甲流好似真係流嘅！折騰咗我半晚，今早醒來舒服好多，好似差不多痊愈了，今天星期日，我的家庭醫生放假！如果明天唔好，就去睇醫生，謝謝你的忠告！」祝鄔友正早日康復！

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