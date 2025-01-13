博物館優惠｜康文署推「蛇年別注版」博物館通行證　享無限次參觀博物館、主題樂園全年會籍9折等優惠【附詳情】

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康文署推出博物館通行證「蛇年別注版」，別注版共有兩款設計，包括換上新年服飾的康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」，以及取材自香港文化博物館館藏，由香港設計師及藝術家韓秉華所創作的蛇年月曆設計。「蛇年別注版」只適用於實體版博物館通行證，市民今日（13日）起可於康文署指定博物館購買。

博物館通行證由簽發日期起12個月內有效，家庭通行證的全年票價為100元、個人通行證的全年票價為50元、優惠通行證的全年票價則為25元。香港海洋公園全年會籍或香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡持有人於優惠期內購買博物館通行證亦可獲9折優惠。

博物館通行證持有人可在通行證有效期內，無限次參觀康文署轄下博物館的收費常設及專題展覽，包括香港藝術館將於周五（17日）推出的最新展覽，「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」。展覽展出來自兩間法國博物館的52件珍藏畫作，是香港首個以兩位印象派大師塞尚和雷諾為主題的大型展覽。

博物館通行證持有人可享有由合作夥伴提供的多項尊享優惠。博物館夥伴方面，於古魏博物館以優惠票價30元購買標準門票，於其禮品廊購物、博物館咖啡店消費或租用場地均可享有9折優惠，參加教育活動亦有8至9折優惠；於香港海事博物館購買成人門票可享半價優惠；於南豐紗廠CHAT六廠小店購物則可享有95折優惠。

主題樂園方面，博物館通行證持有人購買香港海洋公園全年會籍，可享有9折優惠；以正價購買香港迪士尼樂園任何類別的標準、小童、學生及長者「奇妙處處通」會籍，均有折扣優惠。

演藝節目方面，博物館通行證持有人可於城市售票網售票處，以9折優惠購買香港舞蹈團大型舞台演出《風雲》和《世一衝衝衝 2.0》正價門票，及在演出期間於表演場地發售的節目周邊商品。

博物館通行證持有人在香港藝術館、香港文化博物館、香港科學館和香港太空館內的禮品店或書店，購買由康文署製作的刊物及紀念品可享有折扣優惠，亦可以優惠價錢參與博物館主辦的收費活動，以及在香港文化博物館牧羊少年咖啡館消費享有9折優惠。

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