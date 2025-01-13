  • 18°C
香港時間：2025113日 (一) 13:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

博物館優惠｜康文署推「蛇年別注版」博物館通行證　享無限次參觀博物館、主題樂園全年會籍9折等優惠【附詳情】

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

（資料圖片）

康文署推出博物館通行證「蛇年別注版」，別注版共有兩款設計，包括換上新年服飾的康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」，以及取材自香港文化博物館館藏，由香港設計師及藝術家韓秉華所創作的蛇年月曆設計。「蛇年別注版」只適用於實體版博物館通行證，市民今日（13日）起可於康文署指定博物館購買。

博物館通行證由簽發日期起12個月內有效，家庭通行證的全年票價為100元、個人通行證的全年票價為50元、優惠通行證的全年票價則為25元。香港海洋公園全年會籍或香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡持有人於優惠期內購買博物館通行證亦可獲9折優惠。

博物館通行證持有人可在通行證有效期內，無限次參觀康文署轄下博物館的收費常設及專題展覽，包括香港藝術館將於周五（17日）推出的最新展覽，「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」。展覽展出來自兩間法國博物館的52件珍藏畫作，是香港首個以兩位印象派大師塞尚和雷諾為主題的大型展覽。

博物館通行證持有人可享有由合作夥伴提供的多項尊享優惠。博物館夥伴方面，於古魏博物館以優惠票價30元購買標準門票，於其禮品廊購物、博物館咖啡店消費或租用場地均可享有9折優惠，參加教育活動亦有8至9折優惠；於香港海事博物館購買成人門票可享半價優惠；於南豐紗廠CHAT六廠小店購物則可享有95折優惠。

主題樂園方面，博物館通行證持有人購買香港海洋公園全年會籍，可享有9折優惠；以正價購買香港迪士尼樂園任何類別的標準、小童、學生及長者「奇妙處處通」會籍，均有折扣優惠。

演藝節目方面，博物館通行證持有人可於城市售票網售票處，以9折優惠購買香港舞蹈團大型舞台演出《風雲》和《世一衝衝衝 2.0》正價門票，及在演出期間於表演場地發售的節目周邊商品。

博物館通行證持有人在香港藝術館、香港文化博物館、香港科學館和香港太空館內的禮品店或書店，購買由康文署製作的刊物及紀念品可享有折扣優惠，亦可以優惠價錢參與博物館主辦的收費活動，以及在香港文化博物館牧羊少年咖啡館消費享有9折優惠。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

海事博物館 南豐紗廠 藝術館 展覽 文娛藝術 博物館 著數優惠 主題樂園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間12:05）
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
緬甸詐騙園區猖獗　有建議泰國「斷電斷網」毀區
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
林鄭月娥前特首辦公室傳搬往灣仔舊入境大樓　原定2026拆卸計劃有變？
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物
兒童走失︱黃埔發生疑遺棄兒童驚魂　兩幼童商場徘徊嚴寒下僅穿單薄衣物