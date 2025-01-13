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工業意外︱爸爸9成半燙傷命危　22歲孝女割頭皮救父：用我全身皮也願意

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【燙傷／禿頭／頭皮／捐獻】為救父親捐出全部頭皮！內地一名男子工作時慘遭鋼水燙傷，燙傷面積達95％性命垂危，急需以植皮方面治療創傷面。他22歲的女兒得悉情況後，主動提議捐獻頭皮，即使被告知有不長頭髮或斑禿可能性，仍毫不猶豫表示：「只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意。」

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綜合內媒及《揚子晚報》報道，該名男子上月27日於夜班時，突然遭濺出的鋼水燙傷，同事迅速將其送往當地醫院燒傷整形科。主診醫生表示，事主當時身上燙傷面積超過達95％，燙傷程度深二度、深三度，屬特重度燒傷，假如搶救不夠及時或治療不當恐造成生命危險。

工業意外︱孝順女主動捐出全部頭皮

幸而事主事發時佩戴了安全帽，因此頭皮燒傷不嚴重因此可能可以自身頭皮為燙傷面進行植皮，不過由於面積有限，因此又需要配合其他生物敷料使用。此時，事主22歲女兒小劉卻主動找醫生，表示自己願意割頭皮救父。

醫生當時提醒小劉：「頭皮移植後出現不長頭髮或斑禿的可能性不大，但不能完全排除，你要有思想準備。」但仍無損小劉決心，她剃光了一頭長髮後，便被醫生施打全身麻醉、送入手術室，頭皮被取成若干豆米粒大小的切塊。

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工業意外︱父親進行植皮手術後病情穩定

據了解，事主於上周一（6日）進行了第一次植皮手術，之後預料仍需進行多次植皮手術，除了要取用「新生」的頭皮外，亦有可能要再多移植小劉頭皮一、兩次，目前病情穩定。

小劉術後接受媒體訪問時表示，她得知父親被燙傷後極為擔憂，好友得悉情況後建議她可移植頭皮給爸爸，可更有利於病情恢復，於是她立即向醫生提出，而對於是否會變長不出頭髮或變成禿頭，她直言這些並不重要、最重要的是救父親：「實在不行，以後還可以戴假髮。」、「爸爸生我養我，只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意。」

工業意外︱灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

  • 一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷
  • 二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落
  • 三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

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工業意外︱燙傷處理方法

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

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資料來源：揚子晚報

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