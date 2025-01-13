轉工跳槽｜為前途轉新工月薪由17K升至25K　港女遇惡頂上司即後悔：寧願搵少啲！

▲ 為前途轉新工月薪由17K加至25K，港女遇惡頂上司即後悔。

不少人想在工作上突破自己，都會跳出舒適圈，近日有港女分享，為了前途著想，早前由月薪1.7萬的工作，轉到月薪有2.5萬的新公司，她明白新工作會較忙碌，但怎料遇到「惡上司」使她對工作產生恐懼，勸喻其他人「生活冇負擔真係寧願搵少啲」。

惡上司｜為前途「裸辭」走出舒適圈

該名港女在連登討論區以「FG第二年，轉工17k升到25k，覺得好後悔」為題發文，表示上一份工作是辦公室助理（OA），月薪有1.7萬，工作輕鬆每日「打機睇YouTube換下水又一日」，而且「上司同事又好人」，可說是一份筍工。不過樓主認為該工作發展空間不大，為了個人前途決定走出舒適圈。

有一日問自己想唔想呢一世都係咁過，同埋想出去試下自己值幾錢，然後決定裸辭搵份有前途嘅工。

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惡上司｜新工作月薪升至2.5萬 遇惡上司後悔轉工

其後，她便找到一份月入2.5萬的工作，而且職位和福利也比以往更好。正當她以為是一個好開始時，怎料第一日上班便遇到「惡上司」，對方無禮貌之餘，語氣亦十分差。

第一日就好無禮貌咁指住個位叫我坐，然後教嗰陣又大語氣，覺得我應該乜都識晒，搞到我唔敢煩佢自己搵答案，但佢又話我唔識唔問。

上司的無禮對待，讓樓主對工作產生了恐懼，她表示每逢星期五收工，就開始害怕星期一的到來，即使現在的人工比上一份工作多了8千，但仍補償不了工作所留下的心理陰影，她又後悔當初選擇轉工，並勸喻網民不要輕易離開舒適圈，又指若然生活沒太大負擔，「寧願搵少啲，心理健康緊要好多」。

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惡上司｜網民勸辭職：唔啱做嘅工都只係踏腳石

帖文一出，引來大批網民留言，不少人都勸喻樓主辭職，「唔啱做嘅工都係拎嚟做踏腳石」、「頂唔順就唔好做，有經驗都唔難搵工」、「之前又係遇到呢啲上司，揾份低人工嘅都唔想留喺間公司畀人鬧」、「立即裸辭啦」。

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